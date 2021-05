Daydreamer le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 11 maggio: CeyCey fuori!

Daydreamer le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 11 maggio

Nella puntata di oggi, martedì 11 maggio, di Daydreamer le alti del sogno, Aziz non sopporta più i continui litigi fra la sua compagna Mihriban e l’ex moglie Huma, così prende una decisione davvero inaspettata. Comunica alla compagna, infatti, di volersene andare per sempre dalla tenuta e trasferirsi ad Amsterdam per cominciare una nuova vita lontano da tutto e da tutti. Mihriban si dispera perché non vorrebbe far finire così la loro storia d’amore, poi vedendo che l’uomo è irremovibile decide di andare da Salim e farsi consolare da lui. Peccato che l’uomo stia attualmente frequentando proprio Huma e che non sia un amico così disinteressato come vuole far credere a tutti. Casualmente Leyla si trova a incrociare Mihriban con Salim e si rende conto che proprio l’uomo è identico alla descrizione che è stata fatta al signor Nazim del fantomatico Arthur Capello. Per questo motivo propone a Sanem e Can di utilizzare proprio Salim come attore per impersonare la parte del regista e farlo incontrare ad Ayça.

Nelle ultime puntate di Daydreamer le ali del sogno, Deren accompagna una ragazza che crede essere Ayça, la figlia di Nasim nell’ufficio di Sanem e Can. Quando, però, la giovane tira fuori un cv, si rendono conto dell’errore fatto e vanno ad accogliere la vera Ayça. Sanem, però, appenala vede inizia ad essere molto gelosa perché è molto carina. Più tardi, quando sono tutti in riunione e Ayça inizia a parlare, la scrittrice si rende subito conto da quello che racconta che è molto simile al Divit. Nonostante l’iniziale e naturale antipatia di Sanem nei suoi confronti, però, iniziano a parlare di lavoro e la figlia di Nasim chiede subito del regista, Arthur Capello, poiché ha cercato sue notizie online ma non è riuscita a trovare nulla. La Aydın con uno stratagemma riesce a mandare un messaggio a sua sorella per scoprire se lei ed Emre sono riuscire a risolvere la situazione. Così Leyla sollecita l’hacker che se ne sta occupando e per fortuna tutto è ok: corre dunque nell’ufficio di Can con il suo tablet e fa vedere alla ragazza il sito fasullo che hanno creato. Ayça sembra cascarci e chiede di poter avere al più presto un incontro con lui. Il Divit propone di concentrarsi sulle modifiche degli slogan e questo fa ingelosire molto Sanem che impazzisce quando Can invita a pranzo la cliente.

Nel frattempo Ceycey e Muzo fanno il colloquio alla nuova arrivata per il posto di centralinista ma iniziano a litigare fra di loro e la spaventano, tanto che lei scappa via. Emre convoca nel suo ufficio Muzo e gli chiede aiuto per convivere CeyCey a lasciare la casa dei genitori di Leyla e tornare a vivere con lui. Muzo accetta solo se in cambio avrà la possibilità di partecipare a tutte le riunioni dei creativi e potrà guidare le auto di marca dell’agenzia. Così va dall’ex amico e tenta in tutti i modi di convincerlo a tornare a vivere con lui, riuscendo a portare a casa il risultato. Quando però CeyCey va a casa di Mevkibe per prendere le sue cose, decide di cucinare qualcosa da lasciare a Nihat e si commuove all’idea che non vivrà più lì. A tavola al ristorante messicano Sanem non fa che collezionare brutte figure nei confronti di Ayça perché è molto gelosa della ragazza e del feeling che sta instaurando con Can: si rende conto, infatti, che il suo fidanzato ha moltissime cose in comune con la nuova arrivata, come natura e sport estremi, e questo la mette in una posizione di minoranza perché si sente esclusa dai discorsi che fanno i due.

