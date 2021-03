DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 11 marzo: Can e Sanem vicini

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 11 marzo

DayDreamer Le Ali del sogno salta l’appuntamento del prime time del mercoledì e torna in onda oggi, 11 marzo, per la gioia dei fan che sono pronti a seguire il gran finale della storia d’amore tra Can e Sanem. Dopo quello che è successo con Yigit, i più allarmati sono proprio i ragazzi della Fikri Harika e, in particolare, Deren, pronta a rimettere insieme Can e Sanem ad ogni costo. Proprio per questo pensa ad una riunione per parlare del nuovo prodotto da pubblicizzare per costringere i due a rimanere del tempo da soli per cercare di rimettere insieme i pezzi. In realtà i due sono già sulla retta via perché, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, Sanem decide di affrontare Can e questo ha portato ad un’altra discussione e ad una serie di spiegazioni che, forse, potranno aiutare la coppia. Mentre i ragazzi dell’agenzia sono felici per il loro riavvicinamento, Nihat e Mevkibe non sanno se spingere la figlia verso Yigit o magari farla tornare dal suo vero amore, Can Divit.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer Le Ali del sogno le cose per i nostri protagonisti sono addirittura peggiorare. Già è difficile per loro parlare e confrontarsi dopo un anno passato lontani per via di una serie di incomprensioni e a peggiorare le cose ci ha pensato Yigit pronto ad una proposta di matrimonio per Sanem. La bella scrittrice è convinta che Can abbia permesso tutto questo solo perché non interessato più a lei e questo la fa stare male. In realtà Divit e suo fratello sono andati a caccia di prove e di verità sul rivale in amore per cercare di allontanarlo dalla vita di Sanem, ma con quale successo? Quella che sembra pronta a vacillare è propri Huma. La madre dei due fratelli si è finalmente accorta che Yigit ha una vera e propria ossessione per Sanem e questo potrebbe rovinare per sempre anche i suoi affari e quelli che sono i suoi piani. Come deciderà di agire dopo questa sua scoperta?

Leyla incinta di Emre?

Dall’altro lato, invece, ci sono Leyla ed Emre. I due sono finalmente pronti a passare una giornata da soli con tanto di sorpresa da parte del neo maritino alla sua sposa ma i genitori di Leyla sono convinti che la figlia sia incinta e questo cambia un po’ le cose per la coppia. Sarà vero dunque o sono solo i pensieri di Mevkibe? Dopo tanto peregrinare, Sanem decide di tornare a casa, nel suo caloroso e colorato quartiere, per lei sarà un modo per ripartire dalle sue origini?



