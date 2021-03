DayDreamer Le Ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 2 marzo: Ygit e Sanem…

DayDreamer Le Ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 2 marzo

Secondo le anticipazioni durante la puntata di oggi, martedì 2 marzo 2021, di Daydreamer Le Ali del sogno, Yigit è in viaggio a New York con Sanem. Tutto ciò però avviene in un clima teso perché Yigit ha appreso della notizia del ritorno di Can e ne è rimasto sconvolto. Il ragazzo però inizia a mentire e finge di avere dei problemi alla schiena. Da oltreoceano intanto giunge la notizia che la giovane scrittrice sta diventando famosa quindi l’entusiasmo dell’editore lo porta a diffondere la notizia. Sanem, complice la grande emozione, mostra qualche perplessità in merito al viaggio e a tutto ciò che sta accadendo. Anche se la ragazza ha finalmente vinto il primo premio importante che corona la sua carriera da scrittrice, i dubbi sembrano prendere il sopravvento. Anche i comportamenti di Yigit creano la base per nuovi misteri. Azizi a questo punto lascia trapelare a sua volta il desiderio di capire cosa gli stia succedendo attorno: l’uomo adesso è deciso e vuole chiarire i suoi dubbi.

DayDreamer Le Ali del sogno, dove siamo rimasti

L’episodio di Daydreamer in onda lunedì 1 marzo 2021 alle 16.40, come sempre su Canale5, apre ad importanti novità. Nelle precedenti puntate il clima si è acceso su più fronti, primo tra tutti quello creatosi in seguito alla cena avvenuta a casa di Sanem. Una cena per nulla riuscita tanto da rendere perplessi e confusi Nihat e Mevkibe. A seguito di tutto ciò la coppia decide di comune accordo di approfondire la conoscenza di Aziz, loro consuocero. La famiglia Aydin vuole perciò ospitare il Divit nella loro dimora organizzando una cena in suo onore assieme a Mihriban. Questa iniziativa però potrebbe essere messa a rischio da Huma che pretende un incontro con l’ex marito al fine di confrontarsi. La donna è famosa per i suoi modi poco ortodossi ed è per questo che queste sue aspettative potrebbero celare colpi di scena. Ad alimentare questa suspense inoltre è il fatto che l’uomo è ritornato dalla donna che in passato ha rappresentato una vera e propria rivale d’amore. Arrivano intanto notizie da New York e a comunicarle è Yigit. A crearsi è un’atmosfera in fermentazione per la giovane scrittrice che sembra avere alla porta grandi novità. Molta dell’attenzione della puntata è ancora volta però alla famosa cena.

Il ritorno di Can sconvolge Sanem?

Leyla e Emre vogliono porgere la giusta attenzione all’accaduto in quanto la Sanem ha manifestato un’importante reazione al ritorno di Can. Inoltre il momento del confronto tra Nihat e Can ha svelato la realtà delle cose: l’uomo non vuole assolutamente che Can possa creare malcontento in famiglia e soprattutto spezzare il cuore della minore delle sua figlie. Ora però ciò che si vuole è che Aziz possa avere la sua opportunità e mostrarsi al suo meglio durante la cena. Quest’ultimo del resto fa parte della famiglia ed è perciò doveroso cercare di rimediare alla situazione. In questo modo durante la puntata si percepisce un’aria distesa e piacevole. Aziz e Mihiriban si apprestano ad andare a casa degli Aydin che hanno organizzato quindi questa famosa cena a tutela dell’amore dei loro figli. E la serata infatti passa piacevolmente tra racconti e confidenze. Huma però, come è solita fare, arriva a casa dei consuoceri senza alcun avviso e grazie ad Emre non le verrà data l’occasione di creare nuovi litigi. Del resto se Huma venisse a conoscenza del fatto che il suo ex ha sempre fatto di tutto per evitarla la serata potrebbe diventare tutt’altro che un piacevole incontro tra famiglie.



© RIPRODUZIONE RISERVATA