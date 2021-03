DayDreamer Le Ali del Sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 3 marzo: Can alla riscossa!

DayDreamer Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata oggi, 3 marzo

Le anticipazioni della doppia puntata di Daydreamer Le ali del sogno in onda oggi, mercoledì 3 marzo 2021 parlano chiaro: Aziz è deciso a scoprire cosa si nasconde dietro le mosse di Yigit. Il padre di Can desidera che il figlio metta da parte i fantasmi del passato e che faccia di tutto affinché ritrovi la felicità insieme a Sanem. Per questo Aziz vuole scoprire se dietro i comportamenti di Yigit e dietro gli ultimi accadimenti si nasconda un vero e proprio piano. Il padre di Can dunque, secondo gli spoiler, si adopererà per investigare su Yigit e fare chiarezza sull’uomo prima che la giovane scrittrice lasci la Turchia. Sempre in questa puntata Can escogiterà un piano per passare del tempo con la sua ex-fidanzata. Parlare con il padre ha portato i suoi frutti così come il ritorno al suo paese. La ragazza si ritrova dunque ad accettare l’invito del suo ex-fidanzato. Nonostante le confessioni alla sua amica, Sanem sente crescere ancora più forte il suo sentimento verso Can. In questo episodio perciò c’è da aspettarsi sicuramente l’inizio di un nuovo riavvicinamento che potrebbe mandare a monte la partenza della ragazza.

DayDreamer Le Ali del Sogno, dove siamo rimasti

Durante l’episodio della soap Daydreamer Le ali del sogno in onda martedì 2 marzo 2021 i vecchi sentimenti riaffiorano, ma sono le grandi novità a vivacizzare la trama di questa puntata. L’appuntamento del day-time è per le ore 16.40 come sempre su Canale 5. Nella puntata precedente Sanem è stata letteralmente travolta da intense e contrastanti emozioni che le hanno fatto mettere in discussione sia la sua vita professionale, sia quella sentimentale. Yigit infatti l’ha informata del successo ottenuto oltreoceano con il suo libro, ma allo stesso tempo il ritorno di Can in Turchia le ha fatto di nuovo battere forte il cuore. Ora però è giunto il momento di prendere una decisione. Per ricevere il prestigioso riconoscimento che le è stato assegnato è necessario partire per New York. La ragazza tuttavia è titubante tanto che Yigit deve pregarla affinchè si decida a partecipare all’evento letterario. Si capisce che il motivo di tale incertezza in merito alla partenza è dovuta proprio al ritorno di Can. Nel frattempo Aziz viene a sapere della possibile partenza per New York di Sanem. L’uomo però continua ad essere assillato dai dubbi nutriti nei confronti dell’editore della ragazza. Aziz ora non ha più tempo da perdere e vuole saperne di più, una volta su tutte, su Yigit.

Sanem in crisi per via del suo ex fidanzato e…

La Fenice e l’Albatros, questo il titolo del romanzo della Aydin, ha trovato un fortunato e positivo riscontro negli States e il viaggio più che una possibilità comincia a sembrare un passo doveroso da parte della giocane scrittrice. Il Divit però, con il suo ritorno, rischia di mandare tutto a monte. Sanem per questo si confida con un’amica dichiarando di non voler nessun confronto con il suo ex fidanzato. Aziz a fine puntata appare pienamente consapevole di ciò che sta accadendo e continua perciò con la sua strategia. I suoi dolori infatti sono assolutamente finti e servono soltanto a tenere il figlio in Turchia per un pò. Il desiderio dell’uomo è quello di vedere ancora Can e Sanem insieme. Per questo Aziz rimane in attesa di capire se il viaggio a New York rovinerà i suoi piani. Il dubbio che assale il padre di Can però riguarda soprattutto i reali intenti di Yigit. Il successo della ragazza è reale, ma l’ossessione con cui il suo editore cerca di gestire la sua vita rappresenta un serio ostacolo. Aziz vuole scoprire perciò se questo viaggio è per Yigit l’opportunità per portare a termine un piano molto più elaborato ossia quello di allontanare la giovane autrice da Can.



