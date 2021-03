DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 4 marzo: Emre sotto la lente

DayDreamer Le ali del sogno, anticipazioni puntata oggi, 4 marzo

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del Sogno di oggi, 4 marzo 2021, Can Divit è stato costretto a rimandare la sua partenza per Istambul dopo aver manomesso volontariamente la sua imbarcazione. L’escamotage inventato dal fotografo riuscirà a dare i risultati sperati e lo “costringerà” a prendere alloggio in un capanno posto nella tenuta di Sanem Aydin. Parlando con la donna Can le dice che non intende certo danneggiarla a causa di questo nuovo imprevisto. La scrittrice gli rivela che non ha alcuna intenzione di trasferirsi a New York con Yigit, perchè è profondamente legata sia alla tenuta che ai suoi familiari. La notizia che Aydin non intende partire alla volta della Grande Mela sembra rasserenare Can, che inizia a temere di aver frainteso quella conversazione origliata appena la sera precedente. Il sogno di Sanem è quello di rimanere alla tenuta, di poter ritrovare un po’ di serenità che le consenta di tornare a scrivere, ma la presenza e l’incredibile vicinanza dell’ex fidanzato potrebbe rendere tutto estremamente difficile.

DayDreamer Le ali del sogno, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di DayDreamer – Le ali del Sogno abbiamo visto Aziz arrivare a fingersi malato per avere una scusa che gli permettesse di trattenere il figlio in città. Il suo sogno è infatti quello di tornare a vedere Can e Sanem di nuovo insieme. Ma un importante riconoscimento ottenuto da Sanem dalla critica internazionale rischia di far saltare i suoi piani. Convinto che Yigit agisca spinto da secondi fini Aziz cerca di indagare anche su di lui e di raccogliere anche informazioni sul nuovo progetto editoriale di Yigit e Sanem. Se Aziz ancora spera di rivedere il figlio e Sanem di nuovo vicini, Huma è di tutt’altro avviso. La madre di Can infatti non farebbe certo salti di gioia se i due ragazzi tornassero insieme. Le circostanze però sembrano giocare a favore del padre del ragazzo, che riesce ad ottenere per lui un incarico grazie al quale Can deve fotografare proprio Sanem per alcune foto da pubblicare. Questo stressa sempre più la Aydin, che proprio non riesce a capire perché debba essere proprio Can a fare quelle foto a Sanem se i due neanche si parlano più. Le preoccupazioni non mancano neppure per i coniugi Aydin. Nihat e Mevkibe iniziano a nutrire infatti dei sospetti su Emre, arrivando ad ipotizzare che l’ex contabile abbia una relazione extraconiugale e stia tradendo Leyla. Il fatto che l’uomo sia spessissimo impegnato a parlare al telefono in modo alquanto misterioso ed intento a non farsi udire da nessuno spingono Mevkibe ad ipotizzare un suo tradimento nei confronti della compagna Leyla.



