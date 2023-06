De Angelis contro Schlein: “A Pd manca proposta di governo”/ Video, Cristallo: “Sei paternalista!”

Il giornalista Alessandro De Angelis, ospite di Otto e Mezzo su La7, ha criticato l’operato di Elly Schlein in questi primi mesi da segretaria di un Pd ormai rivoluzionato. “Il Paese è stato molto severo coi democratici, è sufficiente vedere i dati elettorali. Non è che quando si vince a Udine ha vinto Schlein e quando si perde a Brindisi è una sconfitta dei predecessori. Nicola Zingaretti, sostenitore estremo della segretaria, dice che manca una proposta di governo e che serve un’agenda che ci dia un’anima. Ha ragione”.

In tal senso, ha proposto anche alcuni esempi. “Sull’immigrazione, su cui il Governo sta miseramente fallendo, non c’è stata una proposta che non sia ‘accogliamoli tutti’. Sulla Rai si denuncia legittimamente l’occupazione, ma non si dice ‘via i partiti dalla Rai’ perché anche il Pd lo aveva fatto. Sul Pnrr si ci è avvitati sul dibattito della corte dei conti, senza evidenziare il tema vero, ovvero che il Piano sta saltando per l’incapacità del Governo. È tutto un al lupo al lupo”.

De Angelis contro Schlein: “A Pd manca proposta di governo”. La replica di Cristallo

A replicare nello studio di Otto e Mezzo al giornalista Alessandro De Angelis è stata l’attivista Jasmine Cristallo. “Io rifiuto l’approccio paternalista, lo ritengo insopportabile. Risparmiatecelo. Chi aveva le ricette, perché non le ha messe in campo prima quando aveva gli strumenti per averlo fare?”, queste le sue parole.

E ha aggiunto: “La postura politica di Elly Schlein e degli esponenti del nuovo Pd non è quella del tuttologo che va sempre in televisione ma quella di chi lavora sui territori. C’è chi invece in Emilia Romagna ci è andato propagandisticamente con gli stivali. Certe passerelle i membri dell’esecutivo dovrebbero risparmiarsele. A Cutro i democratici sono andati in silenzio”.

