De Benedetti e Stella Manente, bacio a La pupa e il secchione/ Video: che passione!

Altro che secchione! Giovanni De Benedetti è il vero “Pupo” de La pupa e il secchione 2020, tanto da scatenare tra le belle ragazze in gara gelosie e polemiche. Ma per De Benedetti sin dall’inizio c’è stata una Pupa che lo ha colpito più di tutte le altre: Stella Manente. I due hanno continuato a stuzzicarsi nel corso di queste prime due puntate, scatenando anche l’ira e le gelosie di Carlotta, l’ormai ex pupa di Giovanni. E dopo un punzecchiarsi continuo è scoppiata la passione.

Giovanni De Benedetti, bacio appassionato con Stella Manente!

Prima vicinissimi sul divano, Giovanni ha iniziato ad accarezzare Stella sulle gambe, tra complimenti e grattini. Poi l’ha presa in braccio e l’ha portata su in camera. De Benedetti e Stella non sono da soli a letti, ma dimenticano tutto ciò che c’è intorno. Il secchione la abbraccia da dietro e le stampa sul collo tanti bacini, poi lei si gira e si lascia andare alla passione. Tra i due arriva il fatidico bacio che appare molto desiderato da entrambe le parti. Che sia l’inizio di una storia d’amore o questo sarà il primo ed ultimo bacio tra Stella Manente e Giovanni Tobia De Benedetti= Non ci resta che attendere per scoprirlo!





