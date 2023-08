De Laurentiis bestemmia davanti ad un bambino/ Il video in cui perde la pazienza fa il giro del web

Aurelio De Laurentiis perde la testa di fronte ad un piccolo fan dopo il debutto del Napoli col Frosinone: ecco perché e cosa è successo

“Non è qui per fare fotografie! P***a M*****a!”. E’ un fiume in piena Aurelio De Laurentiis nel video che in queste ore sta circolando sul web. Il presidente degli azzurri è protagonista di uno scontro con uno o più tifosi del Napoli, che sabato scorso sarebbero stati troppo insistenti nel chiedere una fotografia al nuovo acquisto Cheddira, peraltro girato immediatamente in prestito alla squadra ciociara.

Ma come sono andate effettivamente le cose? Cosa è accaduto realmente? Secondo quanto emerge da alcune ricostruzioni, il massimo dirigente del Napoli avrebbe rischiato persino di essere denunciato da una delle persone che era lì e ha preso malissimo quell’atteggiamento. Quanto vi stiamo raccontando, ricordiamo, è accaduto all’interno dello stadio “Stirpe”, proprio in occasione della prima di campionato tra Frosinone e Napoli.

Aurelio De Laurentiis, quanta rabbia! Lo scontro con alcuni tifosi azzurri diventa virale in rete: il popolo napoletano si divide

A scatenare la rabbia del presidente sarebbe stata la curiosità e l’insistenza di alcuni tifosi che avrebbero voluto avvicinarsi all’ex attaccante del Bari Cheddira per una foto o un autografo.Sarebbe dunque stato questo il motivo della discussione. Così, evidentemente, scocciato dall’invadenza dei tifosi, il massimo dirigente azzurro avrebbe reagito in quel modo alzando i toni e la voce, chiudendo quello sfogo improvviso con una bestemmia irripetibile.

Come dicevamo il video ha fatto il giro del web. La discussione tra De Laurentiis e i fan azzurri è stata ripresa da uno smartphone e poi una volta condivisa sui social, la rete ha fatto il resto. Tanti tifosi, ovviamente, non hanno preso bene la reazione del patron, ma c’è anche chi lo difende, pur condannando quella esplosione di rabbia improvvisa.











