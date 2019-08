De Luca contro Toninelli/ “Ministro del trucco e parrucco,credibilità del mago di Nap

Non le manda a dire Vincenzo De Luca, che ai microfoni di LiraTv si lascia andare su dichiarazioni particolarmente diritte nei confronti di Toninelli. “Come dico io, è il ministro al trucco e parrucco, non è il ministro delle infrastrutture. Da lui ci possiamo aspettare di tutto”. De Luca si riferisce in particolar modo agli studi di Toninelli sulla Tav e ai problemi relativi ai trasporti e alle infrastrutture della regione Campania. Infatti, prosegue: “ci siamo dimenticati dell’altà velocità. Toninelli aveva fatto uno studio sulla Tav che aveva la stessa credibilità e la stessa solidità scientifica delle previsioni della maga di Napoli”. In relazione alle ultime notizie sulla costruzione della Tav, decisione presa non senza confronti e dibattiti politici piuttosto accesi, De Luca si schiera a favore della realizzazione della grande opera: “è venuta allo scoperto pure la palla sull’Alta Velocità. Adesso, grazie a Dio, si farà la Tav” e non manca di lanciare una frecciatina anche al Movimento 5 Stelle.

De Luca contro i 5 Stelle: il mandato zero è intollerabile

Dalle dichiarazioni di Toninelli sulla Tav, De Luca passa a commentare il mandato zero proposto da Luigi Di Maio, capo del M5S: “si può tollerare dopo 10 anni che il capo del M5s proponga agli italiani il mandato zero? Non siamo alle palle, ma alle mongolfiere. Questo, oltre a litigare con la storia e con la geografia, si è messo a litigare pure con la matematica”. Una scelta su cui De Luca non si trova assolutamente d’accordo: “voglio confrontarmi con quella parte di elettorato M5s progressista, sinceramente interessato al rinnovamento della politica, e non sulla base della propaganda e dei tweet, ma del vero cambiamento della realtà” e con questa definizione si riferisce all’elettorato che “viene dalla fatica e dalla competenza. Perché, poi, quando vai a governare, alla fin fine esci al naturale: se sei una mezza pippa, resti una mezza pippa” . A questo punto, torna a riferirsi al ministro dei trasporti: “ecco Toninelli, da questo punto di vista, si è immortalato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA