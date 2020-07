De Rossi nuovo allenatore della Fiorentina?/ Pazza idea di Commisso: i dettagli

Neanche il tempo di appendere gli scarpini al chiodo che inizia una nuova avventura: Daniele De Rossi potrebbe cambiare mestiere nel giro di pochi giorni, da calciatore ad allenatore di Serie A. La Fiorentina, infatti, starebbe pensando all’ex Roma per il dopo Beppe Iachini: una voce circolata nelle scorse ore che ha trovato diverse conferme tra gli esperti di mercato. Il 36enne, reduce dall’avventura in Argentina con la maglia del Boca Juniors, è pronto a dare l’addio al calcio e per lui ci sarebbe subito una nuova opportunità: la carriera da tecnico, un’ipotesi di cui DDR aveva già parlato apertamente negli ultimi mesi. Secondo quanto riporta Sky Sport, De Rossi sarebbe più di un nome sulla scrivania della dirigenza viola: il direttore sportivo Daniele Pradè crede in lui e la Fiorentina coronerebbe il sogno di portarlo in gigliato dopo i lunghi corteggiamenti come giocatore…

DANIELE DE ROSSI NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA: PAZZA IDEA DI COMMISSO

Daniele De Rossi ha raccolto 7 presenze e 1 gol nella sua esperienza con il Boca Juniors ed a 37 anni è pronto a voltare pagina. Negli scorsi mesi si è parlato di un suo possibile ritorno alla Roma con un ruolo dirigenziale oppure da tecnico delle giovanili, ma adesso si profila un’avventura alla Roberto Mancini: l’attuale tecnico della Nazionale italiana, infatti, iniziò ad allenare in Serie A proprio la Viola pochi mesi dopo l’addio al calcio e la parentesi di vice di Eriksson alla Lazio. Una pista rovente, anche se ci sarebbe un aspetto da non sottovalutare: come messo in risalto da Sky Sport, potrebbe servire una deroga speciale per essere l’allenatore in prima, considerando che al momento De Rossi è sprovvisto del patentino necessario. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: come ricorda La Nazione, la Fiorentina per la panchina ha valutato anche i profili di Spalletti, Emery, Sarri e Blanc.



