Dean Stockwell è morto/ Si ammalò di depressione e…

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Dean Stockwell. Secondo Variety che per primo ha riportato la notizia, l’attore si è spento serenamente nel sonno all’età di 85 anni. Una vita passata sul set, quella di Stockwell, figlio degli attori Harry Stockwell e Nina Olivette e sul set per un’esistenza intera. Dean aveva iniziato a recitare da bambino. A nove anni aveva affiancato Frank Sinatra e Gene Kelly in “Due marinai e una ragazza” per poi spaziare tra diversi generi. La carriera da bimbo prodigio prosegue con “Il ragazzo dai capelli verdi” (1948), Il giardino segreto (1949), Kim (1950) e Il fuggiasco di Santa Fè (1951). Dean Stockwell aveva lavorato con alcuni dei registi più importanti di Hollywood: con Richard Fleischer in Frenesia del delitto (dalla stessa storia vera da cui Hitchcock aveva tratto Nodo alla gola), con Jack Cardiff in Figli e amanti, Sidney Lumet in Il lungo viaggio verso la notte, Richard Rush in Psych-Out Il velo sul ventre. Alternando, da subito, i ruoli cinematografici a quelli televisivi in show come Ai confini della realtà, Carovane verso il West, Dottor Kildare, F.B.I., Le strade di San Francisco e Sulle strade della California.

Dean Stockwell si ammalò di depressione e abbandonò la recitazione. Poi…

Dean Stockwell aveva sofferto di depressione. Negli anni 80, Dean si era allontanato dalla recitazione per diverso tempo prendendo la licenza da agente immobiliare. Proprio in quel momento ricevette una telefonata da Harry Dean Stanton, che lo convinse a recitare con lui in Paris, Texas di Wim Wenders. Fu la svolta, che lo portò a una serie di ruoli memorabili in Dune e Velluto Blu di David Lynch e Una vedova allegra… ma non troppo di Jonathan Demme, che gli fruttò una nomination agli Oscar. Fu però il ruolo di Al in Quantum Leap a farlo conoscere al grande pubblico.

Anni dopo, nel 2014, si riunì con la sua co-star Scott Bakula in un episodio di NCIS: New Orleans. In televisione, l’attore viene ricordato soprattutto per la sua interpretazione nella bizzarra serie di fantascienza “In viaggio nel tempo”, dove ha interpretato l’ammiraglio Al Calavicci al fianco di Scott Bakula, ottenendo quattro nomination agli Emmy per il ruolo. Inoltre è apparso in Battlestar Galactica, JAG, The Tony Danza Show e NCIS: New Orleans. Dal 2015, Dean Stockwell si era ritirato dalle scene, ma aveva intrapreso la carriera d’artista con il nome Robert Dean Stockwell, tenendo mostre in giro per il mondo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA