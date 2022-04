Dear Jack diventano Follya a Battiti live/ La svolta degli ex Amici “Morire per amore”

Dear Jack cambiano nome Battiti live si riuniscono: cosa accade dopo Amici 13, a Battiti live

Possono dirsi un pezzo di storia di Amici 13 nonché nella storia del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi e in queste ore Dear Jack tornano al centro dell’attenzione mediatica per una reunion che sa di novità per la formazione originale che debuttava in tv all’incirca 10 anni fa, e il momento inaspettato si registra a Battiti live condotto da Elenoire Casalegno. O meglio, allo spin-off del format musicale, Battiti live, il viaggio della musica, nella prima puntata andata in onda il 31 marzo 2022 su Italia 1, dove i Dear Jack ricominciano da capo, facendosi chiamare Follya.

Sono lontani i tempi in cui Dear Jack, nel 2013-2014, debuttavano nell’industria musicale presentandosi sul palco di Amici di Maria De Filippi. Nel giro di poco tempo diventavano una band affermata fino allo scioglimento datato 2013, seguito alla scelta del leader Alessio Bernabei di intraprendere la carriera solista. Tanto che -ai media- incalzato a suo tempo sulla svolta del gruppo, il leader dei Dear Jack motivava la separazione del gruppo, ammettendo di sentirsi in un certo senso un po’ in conflitto con il resto del gruppo di cui faceva parte: “Diciamo che soffrivano il mio essere un po’ pretenzioso. Avevamo idee di band diverse. Per me era diverso, la vedevo come un front-man che spacca, supportato da una band. Loro per me erano musicisti bravissimi, ma si fermavano lì, non sono tutti front-man. […] Ho spiegato loro il disagio. Ho detto, sinceramente, che mi stavano sul c***o, uno per uno. Erano sollevati perché ero diventato una palla al piede“.

Battiti live, il viaggio della musica, Dear Jack diventano Follya: le reazioni dell’occhio pubblico

Sul palco della prima puntata di Battiti live, il viaggio della musica, Dear Jack assumono quindi, pubblicamente, le sembianze dei Follya, band che riprende la formazione originale eccetto il componente Lorenzo Cantarini. Il gruppo, formato Alessio Bernabei, Francesco Pierozzi, Alessandro Presti e Riccardo Ruiu, si esibisce sulle note di Morto per te, regalando ai telespettatori del viaggio itinerante nel Mediterraneo un colpo di scena inaspettato. “Morire per amore vuol dire rinascere, imparare dagli errori del passato per crescere e vivere meglio il presente”, dichiarano quindi i Follya del nuovo lavoro musicale, quasi come a voler presentare la loro ripartenza come una resurrezione. Nel frattempo, non mancano le reazioni dell’occhio pubblico sulla svolta dei Dear Jack in Follya: “Dear Jack avete fatto una grandissima stron* a separarvi”; “Dear Jack con un altro nome? Ah”, si legge tra i vari commenti social a caldo rilasciati dai telespettatori.

I più, tra i fedeli fan dello storico gruppo, sembrano non condividere la scelta dello scioglimento della band, ritenendolo uno sbaglio. Che i Follya facciano ricredere tutti sul loro conto?

DEAR JACK VOI NEL 2015 AVETE FATTO UNA GRANDISSIMA STRONZATA A SEPARARVI — 🫧 golden hour (@fioridizuccaa) March 31, 2022













