Decapitata statua della Madonna col Bambinello/ Choc a Briatico: caccia a vandali

Briatico sotto choc per l’atto sacrilego registrato nelle scorse ore: come riporta la stampa locale, vandali hanno decapitato la statua della Madonna col Bambinello. Secondo quanto riporta Il Vibonese, le teste della Madonna e del Bambinello sono state segate e lasciate di fianco al monumento: un atto vandalico e sacrilego, che ha scosso la comunità. Collocata nei pressi delle antiche fontane costruite dal conte Pignatelli, la statua è protetta da sbarre di ferro ma i malviventi sono riusciti ugualmente a mettere a segno lo sfregio. Un atto sacrilego che ha colpito duramente Briatico, basti pensare che in occasione delle celebrazioni della Madonna del Carmelo le viene tradizionalmente dedicata una canzone.

BRIATICO, DANNEGGIATA STATUA DELLA MADONNA COL BAMBINELLO

A scoprire l’atto vandalico è stato un giovane del luogo, che ha segnalato il fatto alle forze dell’ordine. Un gesto incivile sul quale stanno indagando le autorità: Ansa spiega che i carabinieri hanno eseguito alcuni accertamenti tecnici nel tentativo di identificare i responsabili. E purtroppo non si tratta del primo episodio di vandalismo con vittima la statua della Madonna col Bambinello: Lacnews24 spiega che il monumento era già stato danneggiato qualche anno fa. Una nuova statua era stata donata da una signora di Roma, con i cittadini del comune vibonese che hanno precisato: «La grotta era stata scavata da alcuni vecchi cantonieri stradali locali che, con tanta fede e amore, avevano dedicato tempo e denaro, per realizzarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA