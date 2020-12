December global holidays/ Google oggi accende le luminarie di Natale

Le December global holidays sono il tema del Doodle odierno: la testata di Google, il più famoso e utilizzato motore di ricerca del mondo, presenta un uccellino che si diverte ad apporre lucine natalizie sulla conosciutissima scritta. In realtà il Doodle di oggi, martedì 1 dicembre 2020, non è solo preparatorio al Natale ma vuole ricordare tutte le feste che, nelle varie parti del mondo, segnano la chiusura dell’anno solare. Certo, il Natale rappresenta un appuntamento importantissimo per la cristianità in tutto il mondo, e il 25 e il 26 dicembre, con Santo Stefano (celebrato in modi diversi come il Boxing Day anglosassone) aprono poi la strada al Capodanno, quest’anno da festeggiare inevitabilmente in maniera diversa a causa della pandemia. Ma non bisogna dimenticare l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata molto amato in Italia, in cui milioni di famiglie preparano in casa il tradizionale Albero di Natale. Ma fuori dal mondo cristiano c’è ad esempio Hannukah, che per il mondo ebraico coincide con le festività natalizie, fino all’iraniana Yalda.

DECEMBER GLOBAL HOLIDAYS, LE FESTIVITA’ DI DICEMBRE NEL MONDO

Non è un caso che il mese di dicembre concentri un gran numero di festività, a prescindere dalle culture e dalle religioni nelle varie zone del mondo. Si tende infatti a far coincidere queste festività con il solstizio d’inverno, che rappresenta la fine dell’allungarsi delle tenebre sul mondo e l’inizio della vittoria della luce e della Primavera. L’ebraismo celebra così la Hanukkah, ovvero la Festa delle Luci, che dura 8 giorni e la cui data può variare nel corso degli anni (quest’anno si festeggerà da giovedì 10 dicembre a venerdì 18 dicembre). In Cina c’è la festa di Dongzhi anch’essa a data variabile ma sempre molto vicina al Natale cristiano, mentre i nativi americani Hopi e Zuni celebrano il Soyal in occasione dell’arrivo dell’inverno. Il 21 dicembre in Iran si celebra la festa di Yalda, che deriva dal culto di Mitra, il dio del sole che si aspetta sorgere con un banchetto da consumare rigorosamente in famiglia a base di frutti rossi, che rappresentano la prosperità e la forza.



