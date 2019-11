Decreto “Sport e Periferie”/ Video, dove sono finiti i soldi? Iene braccano Giorgetti

Dove sono finiti i soldi destinati a “Sport e Periferie“? Da questo interrogativo parte l’inchiesta de Le Iene Show in onda questa sera su Italia Uno a firma Alessandro Di Sarno. “Sport e periferie”, come si legge sul portale del progetto, è il fondo istituito dal Governo Lega-M5s “per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana“. Fin qui degli ottimi intenti se non fosse che all’uscita della graduatoria sia emerso che ai fondi abbiano avuto accesso anche delle realtà che non sembrano rispettare i criteri necessari all’assegnazione degli stanziamenti…

DECRETO “SPORT E PERIFERIE”: DOVE SONO FINITI I SOLDI?

Per vederci chiaro la iena Alessandro Di Sarno ha tentato di intercettare il “padre” in persona del decreto, l’ex sottosegretario allo Sport, oltre che alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Come si può notare dal video di anticipazioni del servizio delle Iene, il braccio destro di Matteo Salvini si trovava ad Atreju, il convegno annuale di Fratelli d’Italia, quando l’inviato di Italia Uno gli ha posto questa domanda: “Onorevole mi scusi, Lei è stato sottosegretario allo Sport: sa giocare a golf?“. Divertita la risposta di Giorgetti, che evidentemente pensava ad una boutade: “Purtroppo è una disciplina che proprio non conosco“. Pronta la contro-replica di Di Sarno: “Invece un po’ la conosce visto che sono stati stanziati nel decreto che Lei ha lanciato, il decreto Sport e Periferie, 72 milioni e voi avete dato 560mila euro al Golf dell’Olgiata che non mi sembra una zona tanto disagiata!“. Giorgetti sembra sfuggire al pressing di Di Sarno ma la iena non si arrende e lo attende all’esterno in tenuta da golfista di strada. Come sarà finita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA