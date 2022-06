Deduzione autotrasportatori/ In dichiarazione dei redditi l’agevolazione è di 55 euro

In dichiarazione dei redditi con il modello 730 sarà possibile inserire le spese non documentate per la deduzione autotrasportatori, l’importo complessivo è di 55 euro così come comunicato dall’agenzia delle entrate il 28 giugno 2022. La comunicazione segue quella del Ministero dell’Economia e delle finanze che indicava gli importi relativi al periodo di imposta 2021 oltre a fornire le istruzioni per la compilazione.

Deduzione autotrasportatori: agevolazione aumentata di 7 euro

L’agevolazione per gli autotrasportatori è dunque stata resa nota anche nel suo ammontare di 55 euro di spese non documentate.

L’agevolazione è rivolta alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi che hanno diritto alle deduzioni forfettarie. Il Ministero dell’Economia e delle finanze era già intervenuto chiarendo che i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa contempla la deduzione forfettaria di 55 euro per ogni giorno di trasporto merci a prescindere dal numero dei viaggi.

Inoltre i trasporti effettuati dall’imprenditore nel comune in cui asse dell’impresa l’importo è pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti sul territorio comunale.

Deduzione autotrasportatori: come richiederla

L’agevolazione dunque comprende un aumento di €7 rispetto agli importi stabiliti per gli anni precedenti.

Si tratta di un’agevolazione stabilità dall’articolo 66 comma 5 del tuir e deve essere inserita in dichiarazione dei redditi nei quadri RF e RG dei modelli PF ed SP.

Per quanto concerne i primi due quadri bisogna inserire

al rigo rf55 i codici 43 e 44;

Al rigo rg22 i codici 16 e 17.

