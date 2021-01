Deezer D è morto/ Addio all’infermiere Malik McGrath della nota serie “ER”

L’attore Dearon Thompson, altrimenti noto con il nome d’arte di Deezer D, è morto giovedì 7 gennaio all’età di 55 anni. È stato ritrovato privo di conoscenza nella sua casa di Los Angeles e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. È stato suo fratello Marshawn ad annunciarne la morte a TMZ. Nonostante non siano state ancora rivelate le motivazioni di questa improvvisa morte, la famiglia è convinta che abbia avuto un attacco di cuore fatale. L’attore, d’altronde, aveva subito diversi interventi al cuore negli ultimi dieci anni. Deezer D è diventato famoso a livello internazionale soprattutto grazie al telefilm «ER», dove per 15 anni ha interpretato il ruolo dell’infermiere Malik McGrath accanto ad un allora emergente George Clooney.

Deezer D è morto: il ricordo di amici e colleghi di ER

Deezer D si è esibito in ogni stagione del dramma medico 1994-2009 con George Clooney, Noah Wyle, Anthony Edwards, Julianna Margulies, tra gli altri. In tutto, l’infermiere Malik di Deezer D è apparso in almeno 190 episodi. “Che spirito speciale abbiamo perso tutti!” ha scritto l’attore di ER Mekhi Phifer su Instagram . “Dal primo giorno in cui l’ho incontrato sul set di ER mi ha fatto sentire assolutamente a casa e accolto. Mio fratello ci mancherà per sempre! Molte condoglianze ai suoi amici, fan e famiglia. RIP Deezer D!!” ha aggiunto il co-protagonista Parminder Nagra. “È così incredibilmente triste”, ha scritto il produttore di ER Neal Baer, ricordando l’attore come “un uomo molto dolce, gentile e meraviglioso con cui lavorare in ER”.



