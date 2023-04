Def oggi in Cdm/ Stime Governo Meloni: PIL 2024 +1,4%, deficit 4,5%, debito in calo

CDM GOVERNO MELONI OGGI ALLE 15: ARRIVA IL DEF 2023-2024

Tutto pronto per il Def 2023 da presentare oggi nel 28esimo CdM del Governo Meloni: il Consiglio dei Ministri è convocato alle ore 15 a Palazzo Chigi con un ordine del giorno “stringato” ma iper denso. Si trova infatti il Documento di Economia e Finanzia – di fatto il piano di spesa e crescita da presentare in Europa prima della Manovra di Bilancio di fine anno – e il disegno di legge con interventi a sostegno della competitività dei capitali. Entrambi i dossier sono stati curati in queste settimane dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che ha fatto emergere fin da subito la “parola d’ordine” di questa delicata fase congiunturale: “prudenza”.

Fonti del MEF in queste ore all’Agenzia AGI confermano l’intento del ministro leghista, definito come approccio «prudente e serio sulle stime relative alla crescita e all’indebitamento, in linea con l’interlocuzione e il rapporto con l’Ue e con la situazione del debito pubblico del Paese». È lo stesso approccio visto già con la Nadef 2022 e con la Legge di Bilancio 2023: crescita PIL comunque positiva, riduzione del debito, ulteriori tagli da porre sulla spesa pubblica (capitolo non da poco i 10 miliardi in pensioni da tagliare entro 3 anni) e piano per attuazione del PNRR con potenziali modifiche da concordare con l’Unione Europea. «L’Italia è sicura ed affidabile: il deficit è, e resterà, sotto controllo. Il debito viaggia verso una progressiva riduzione, in linea con gli impegni europei», spiegava negli scorsi giorni il sottosegretario al MEF, Federico Freni, a “La Repubblica”. In vista del CdM odierno sul Def 2023, lo stesso vice-Giorgetti rilevava «Non credo sia opportuno polverizzare questo margine (di crescita PIL, ndr) in tante micro misure, ma ci sarà tempo per valutare», non escludendo però che nel programma di 5 anni il saldo finale vedrà comunque il taglio del cuneo fiscale, la riforma Quota 41 delle pensioni e il ritocco dell’Irpef.

DEF IN CDM, TUTTE LE ANTICIPAZIONI E LE STIME SU PIL-DEBITO-DEFICIT

Secondo le anticipazioni emerse in bozze circolanti all’ANSA, il Def 2023 pronto ad approdare oggi in CdM prevede una crescita programmatica nel 2023 pari all’1% mentre il deficit si attesterà al 4,5%: le stime del Governo nel Def vede dunque ipotizzarsi uno scenario tendenziale più precisamente con PIL allo 0,9% in crescita e deficit al 4,35%. Per quanto riguarda invece il 2024, ecco che il PIL nel quadro programmatico attuale dovrebbe essere più corposo – +1,4% – mentre l’indebitamento «si attesterà oltre il 3%».

Sempre nella bozza del Documento di Economia e Finanza oggi in esame nel CdM, «Il debito intanto proseguirà un percorso di lenta riduzione fino ad attestarsi nel 2025 al 140,9%». Al netto delle tante incognite che graveranno per tutto il 2023 – e il PNRR è forse quella principale, ma non l’unica – il Def firmato da Meloni e Giorgetti punta dritto a irrobustire il quadro rispetto alla Nadef (che vedeva crescita PIL solo dello 0,6%) e un deficit oltre il 3% ma comunque in calo rispetto alle stime precedenti: per questi motivi e con queste stime, lo spazio di azione al momento gravita sui 2,5-3 miliardi di euro per le scelte di politica economica da adottare con la prossima Finanziaria. «Lavoriamo on un orizzonte di cinque anni, non di cinque mesi: non si può, e non si deve, fare tutto e subito. I conti si fanno a saldo: le politiche richiedono tempo e respiro strategico», ragionava ancora il sottosegretario Freni delineando il prossimo Def. Secondo il Governo, rileva ancora l’ANSA nelle anticipazioni del Def, «L’Italia continuerà comunque a crescere nonostante le diverse incognite legate alla guerra in Ucraina, al surriscaldamento dei prezzi al consumo trainati dai prezzi dell’energia, con le quotazioni petrolifere schizzate di recente dopo la decisione dell’Opec+ di tagliare la produzione di greggio proprio per fermare la caduta delle quotazioni internazionali». Non vi sono ancora comunicazioni ufficiali circa la possibile conferenza stampa successiva al CdM: nel pomeriggio, domani mattina o nei prossimi giorni sono al momento ipotesi tutte ancora valide.











