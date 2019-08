Deianira Marzano, insulti dal web/ “Ma che lavoro fai?”, lei sbotta “I bucchi*i”

Deianira Marzano è un fiume in piena. La “terribile”, voce di Instagram pronta a smascherare imbrogli e inganni dei volti dello spettacolo, è finita al centro dell’ennesima polemica. “Colpa” delle sue ultime storie su Instagram, dove invita “Tutta questa gente che prima andava in televisione e adesso sono finiti nel dimenticatoio” a trovare un lavoro, magari “aprire un’impresa di pulizie e lavare i palazzi con gli scopettoni”. Parole, quelle della Marzano, che hanno portato un follower a stuzzicarla e a rigirarle la sarcastica domanda in privato. “Scusami ma tu che lavoro fai? Non è un attacco ma una curiosità perché ti seguo da poco” chiede un utente, domanda che Deianira si è trovata a leggere più volte in questi mesi. Per questo la sua risposta è abbastanza forte: “I bucchin*”.

Deianira Marzano, pioggia di accuse per il suo linguaggio

Una risposta che Deianira Marzano ha voluto riproporre con un post proprio pubblicato sul suo profilo Instagram che ha scatenato decine di commenti negativi. “Sei solo una gran cafona – sbotta una follower della Marzano – con un linguaggio a dir poco osceno ma trovati un lavoro che possa gratificare la tua persona perché in questo momento sei proprio “terra terra” e ancora “Non ci trovo nulla di divertente , rispondere ad una ” semplice domanda ” con tanta ELEGANZA è l’esempio che l’intelligente e l’essenziale sono un lontano ricordo . MAH ! Povera Italia ….” Il linguaggio della Marzano ha fatto dunque storcere il naso a molti dei suoi utenti, scatenando le loro dure critiche.

