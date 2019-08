Deianira Marzano Vs Cristian Imparato/ “Usi bot ma l’unica botta che hai è in testa”

È ancora una volta lei, Deianira Marzano, ad alimentare una forte polemica su Instagram. La “terribile” stavolta si scaglia contro i personaggi pubblici – e tra questi Cristian Imparato – che comprano follower sul noto social, “finendo” nei profili di persone sconosciute. “Sempre più utenti si domandano perché tanti personaggi famosi vanno a guardare le loro storie: semplice, questi utilizzano i bot che è un sistema per far salire i follower in automatico.” esordisce la Marzano su Instagram. Così continua: “Come mai utilizzate i bot e poi l’unica botta che avete è in testa perché non fate manco un follower e ne avete pochissimi? Ma poi dico, che sfizio c’è a salire con questi bot? Perché poi il pubblico non è che ha considerazione di voi, è tutta una cosa computerizzata.”

Deianira Marzano Vs Cristian Imparato: “Raccatta follower…”

Deianira Marzano lancia l’attacco e mostra nelle stories anche gli screen di alcuni volti noti che usano i bot. Tra questi spiccano nomi come Sarah Altobello, Nicolò Ferrari e Cristian Imparato. Quest’ultimo non la prende bene e lancia a Deianira un attacco in privato che la Marzano rende però pubblico, ripostando tutto. “Come al solito Cristian Imparato sembra essere un’altra persona senza spirito di ironia. – ammette allora Deianira dopo aver mostrato i messaggi inviati in privato dal cantante – Come tutte le persone che non sanno mantenere un discorso alla fine mi ha bloccato ma, mio caro Cristian, meglio “raccatta follower” che “raccatta palle”! conclude la “terribile”. Imparato replicherà ancora?

