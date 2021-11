Delia Duran, moglie di Alex Belli, è bisessuale?/ Rumors basato su fraintendimento…

Delia Duran è bisessuale? La curiosità attanaglia i fan della showgirl, che si dividono su un rumors tornato alla ribalta e fondamentalmente basato su un fraintendimento. In queste ultime ore, infatti, è tornata a circolare con prepotenza l’indiscrezione secondo cui la moglie di Alex Belli sarebbe bisessuale. Tutto a causa di un vecchio filmato relativo ad una sua ospitata da Barbara D’Urso, nella quale si rivelava di ampie vedute su questo tema. In realtà, qualche tempo dopo, era stata la stessa fotomodella a chiarire la situazione, attraverso un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Io mi riferivo semplicemente al mio modo di essere. Non sono egoista, non sono una persona invidiosa”.

Delia Duran, moglie Alex Belli: la resa dei conti/ Vendetta al GF Vip?

Delia Duran è bisessuale? La showgirl: “Se una donna è bella…”

“Se vedo una donna bella, anche fisicamente, non ho paura di dire che mi piace. Poi in TV hanno frainteso e ho lasciato correre, ma non intendevo parlare della mia sessualità”, aveva chiarito a tempo debito Delia Duran. Dunque nulla da aggiungere sui rumors che sono tornati ad aleggiare sul suo orientamento sessuale e che in qualche modo hanno urtato la sensibilità del pubblico. Sul web, infatti, molte telespettatrici non hanno gradito il gossip su questa tema, non ritenendolo un argomento rilevante.

