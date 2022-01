Delia Duran “Se Alex Belli continua così vuol dire che non ha capito proprio niente”/ Ultimatum al marito?

Delia Duran: la prima nomination

Delia Duran è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, seppur senza partecipare fin dall’inizio al programma. La sua rilevanza è arrivata di riflesso, complice la sua relazione con Alex Belli alle prese con una amicizia forse troppo spinta con Soleil Sorge. Dopo varie apparizioni dentro la casa, la produzione ha scelto di dare alla modella la possibilità di vivere l’esperienza da concorrente. Delia ha scelto di entrare dentro la casa per capire cosa ha vissuto il marito e risolvere così i loro problemi. Come prevedibili, sono subito iniziati gli scontri con Soleil, mentre a dispetto delle aspettative è riuscita a stringere un buon rapporto con Manila Nazzaro. Proprio questo tema è stato tra gli argomenti principali della serata di venerdì 21 gennaio. Il momento topico è stato però senza dubbio il duro confronto con Alex Belli, chiamato ad entrare nella casa per un chiarimento con la moglie vista la volontà di quest’ultima di chiudere definitivamente la relazione. La Duran ha colto l’occasione per criticare nuovamente il troppo affetto che l’uomo dimostra nei confronti di Soleil, sopratutto tramite i social. La serata è stata anche l’occasione per la prima nomination della Duran, che ha scelto di fare il nome di Alessandro Basciano: la modella si è detta fortemente risentita per alcune battute fatte dal ragazzo sul suo conto.

Delia Duran: l’appello ad Alex Belli

Dopo la diretta, Delia Duran si è sfogata con Manila Nazzaro, parlando ancora del marito Alex Belli, che ha difeso un sacco di volte nonostante fosse indifendibile. Inoltre l’intervento di Alex non ha dato alla moglie le conferme di cui lei aveva bisogno: “Se continua così vuol dire che non ha capito proprio niente”, ha detto parlando sempre con la ex Miss Italia. E ha aggiunto: “Voglio essere capita. Voglio che lui mi dimostri che l’amore c’è”. Alla modella ha dato fastidio il fatto che Alex volesse restituirle la fede nuziale rinfacciandole di aver parlato solo male del loro rapporto. “Se lui vuole lottare per questo amore mi deve aiutare”, ha concluso Delia, convinta che debba essere Alex a mettere in salvo il loro matrimonio.

