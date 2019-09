Demi Lovato “Ho la cellulite e ne vado fiera”/ Foto del lato b senza ritocchi

Demi Lovato dice basta ad ore di allentamento e digiuno prima di andare in tv o prendere parte ad uno show o davanti ai paparazzi, adesso ha deciso di smetterla di combattere contro giudizi e pregiudizi di un mondo che ci vuole perfette e che è pronto a giudicare le apparenze. Demi Lovato vola leggera liberandosi dai fronzoli e dalle critiche e le sue colleghe apprezzano a suon di like e complimenti nei commenti. Ma cosa ha fatto di così eclatante oggi Demi Lovato? Semplice, ha pubblicato una foto del suo lato b sui social mostrando il suo sedere senza ritocchi e senza trucchi con cellulite e forme “lontane dai canoni” in bella mostra. Lei stessa ammette di essere pronta ad essere autentica inviando un messaggio forte e chiaro a coloro che la seguono e che sono chiamate a fare lo stesso senza avere paura dei giudizi degli altri: “Questa è la mia più grande paura. Una mia foto in bikini inedita. E indovina un po’, ecco la cellulite !!!! Sono letteralmente stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo e nasconderlo“.

DEMI LOVATO SI MOSTRA SENZA FILTRI E SENZA RITOCCHI

Con queste parole Demi Lovato esordisce su Instagram con la foto che potete vedere subito sotto e poi continua dicendo: “Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita riguardi l’autenticità di ciò che sono piuttosto che cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro…. sono orgogliosa di possedere un corpo che ha combattuto così tanto e che continuerà a stupirmi quando, spero, un giorno partorirò“. Demi Lovato poi continua dicendosi leggera e libera per essere tornata senza filtri e senza fatiche, senza dover rinunciare ad una torta di compleanno vera a favore di un piatto di frutta: “Comunque, sono io, CRUDA, REALE! E io mi amo. E dovresti amarti anche tu! Ora torno in studio ..Non sono entusiasta del mio aspetto MA lo apprezzo e talvolta è il meglio che posso fare. Spero di ispirare qualcuno ad apprezzare anche il loro corpo oggi“.





