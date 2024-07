Demon Slayer, dal finale una trilogia di film/ Video teaser Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito

Non ci sarà stagione della serie sull’anime di Demon Slayer, ma più di un film: l’annuncio è stato dato in occasione della trasmissione dell’ottavo episodio della quarta stagione, che è anche l’ultimo. Il ciclo finale de “Il Castello dell’Infinito“, infatti, ispirerà una trilogia, che verrà distribuita nei cinema, in tutto il mondo ma fatta eccezione per il Giappone. Se ne occuperanno Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment, ma non è ancora disponibile la data di uscita: per il momento i fan devono accontentarsi del primo teaser della trilogia del finale di Demon Slayer, visto che la quarta stagione si è appena conclusa, mentre aveva fatto il debutto su Fuji Tv a maggio.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2/ Trama e streaming video: la piccola Renesmee in pericolo

Stando a quanto annunciato dalla piattaforma di streaming che è specializzata in anime, la trilogia è intitolata “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito” e il regista è Haruo Sotozaki, invece il direttore dell’animazione e del character design è Akira Matsushima, mentre delle musiche si occuperanno Yuki Kajiura e Go Shiina.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1/ Trama e streaming video del film: Bella incinta di Edward

DEMON SLAYER, LO SPETTACOLARE EPILOGO IN TRE FILM

L’annuncio sulla trilogia di Demon Slayer spazza via le voci degli ultimi tempi, infatti la notizia era nell’aria, anche perché si ritiene questa scelta la migliore per portare a termine il ciclo seriale non solo dal punto di vista narrativo, ma anche commerciale. Già il primo film, Il treno Mugen, ruppe ogni record al box office in Giappone, dimostrando che il grande schermo può essere la destinazione giusta per questo prodotto.

Come evidenziato dal sito animaku, chi ha familiarità col manga sa che Il Castello dell’Infinito di Demon Slayer ha un’altra coda narrativa, quindi l’ipotesi è che la trilogia film includerà tutto il segmento finale della parte cartacea, lasciando l’epilogo spettacolare all’ultimo dei tre film. D’altra parte, visto che Ufotable non ha fatto trapelare indiscrezioni, bisogna aspettare mesi per poter sviluppare delle ipotesi concrete, quindi potrebbero arrivare aggiornamenti sui contenuti e sulle date di uscita dei film.

Mai Stati Uniti, Rai 3/ Trama e streaming video del film: un viaggio in famiglia turbolento













© RIPRODUZIONE RISERVATA