Denis Bergamini, fidanzata “segreta” in aula/ “L’ex Isabella Internò era una stalker”

Prima che Denis Bergamini morisse c’era una donna nella sua vita, per la quale il calciatore avrebbe lasciato Isabella Internò. Si tratta di Roberta Alleati, ora infermiera del 118 a Canazei, intervenuta davanti ai giudici della Corte d’Assise di Cosenza, dove si tiene il processo che vede imputata Internò con l’accusa di concorso nell’omicidio di Bergamini. L’uomo fu trovato morto la sera del 18 novembre 1989 sulla ex statale 106. La Procura di Castrovillari esclude l’ipotesi del suicidio e ritiene che il delitto si sia consumato per «punire» il calciatore che appunto aveva lasciato Isabella Internò perché si era innamorato dell’altra donna, al punto tale che le chiese di sposarlo.

Ma Denis Bergamini aveva paura di farsi vedere con lei a Cosenza quando lei lo raggiungeva. «Ti presenterò come un’amica, perché dobbiamo mantenere il nostro segreto», era quello che le diceva. Tutti particolari che sono emersi nell’udienza di ieri. «Mi diceva che mi amava moltissimo, come non aveva mai amato nessuna, che ero la donna della sua vita». La proposta di matrimonio avvenne a Cervia, in una sera di fine agosto del 1989. «Mi lasciò di stucco, anche perché mi aveva annunciato di volere un figlio, il più grande sogno della sua vita».

OMICIDIO DENIS BERGAMINI: “L’EX ERA GELOSISSIMA…”

Quello che Roberta Alleati ha raccontato nell’udienza di ieri è quanto scrisse lei stessa in una lettera inviata qualche giorno dopo la morte di Denis Bergamini alla famiglia di quest’ultimo. Proprio un passaggio di quella missiva potrebbe essere la chiave per capire chi ha ucciso il calciatore del Cosenza e per quale motivo. I due si sentirono l’ultima volta per telefono il 16 novembre 1989, due giorni prima della morte. «Lo sentii strano e mi disse che non c’era nulla di particolare. Dopo qualche insistenza, mi confessò che c’era qualcuno che gli voleva male».

Lei chiese al fidanzato di spiegarle il motivo. «L’unico torto che posso aver fatto è quando ho lasciato Isabella. Ricordati che siamo in Meridione e sai come sono! Per qualcuno forse è stato un affronto, lasciarla dopo tre anni», le avrebbe detto Denis Bergamini secondo quanto raccontato dalla donna. Quest’ultima davanti ai giudici ha detto: «Denis era stalkerizzato da Isabella. La loro storia finì per sfinimento, perché lei era gelosissima e non lo lasciava vivere».



