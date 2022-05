Denis Dosio ed Emy Buono/ Il primo video hot di coppia su OnlyFans

Denis Dosio e Emy Buono: video di coppia su OnlyFans

Denis Dosio e Emy Buono si sono conosciuti durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show. L’influencer e la pupa napoletana sono ormai inseparabili, come dimostrano i numerosi scatti di coppia pubblicati sui rispettivi social. Ma dopo una serie di scatti provocanti, Denis ed Emy hanno deciso di registrare un video hot sul canale OnlyFans di Dosio. Settimana scorsa l’ex pupo ha attivato un countdown su Instagram, promettendo un annuncio bomba: “Avete capito bene. Ore 20.00 uscirà il primo video con Emy sul mio OnlyFans. Sarà un video hot, super hot. E se farà il record di views nella piattaforma aprirò io stesso l’account Only di Emy, quindi… Ora avete un reale motivo per cliccare in questo dannato link e entrare. Ciao”, ha scritto ieri.

Denis Dosio su OnlyFans, la mamma "Ecco perché lo fa"/ "Spogliarsi? Fin da piccolo…"

Anche Emy Buono su OnlyFans come Denis Dosio?

Se il video raggiungerà un alto numero di visualizzazioni anche Emy Buono aprirà il propio canale OnlyFans. Nelle sue storie di Instagram Denis Dosio ha anche ironizzato sulla reazione della fidanzata, che non è ancora un’ habituè del sito: “Si vergogna poverina. Non avete idea di cosa ci sta in quel video ahahaha”. Nella giornata di ieri l’ex gieffino ha anche pubblicato un post per annunciare l’uscita del video su OnlyFans, con una serie di foto molto provocanti con Emy: “Only couple! Il primo video insieme su Only è ufficialmente fuori, non avete idea di cosa abbiamo combinato”, con tanto di simbolo vietato ai minori di 18 anni. “Sarà una cosa maggiormente di coppia”, aveva annunciato qualche giorno fa la bella napoletana.

Emy Buono e Denis Dosio, scatta il bacio./ È amore o...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denis Dosio 🇮🇹🇧🇷 (@denisdosio)

LEGGI ANCHE:

Denis Dosio e Emy Buono stanno insieme?/ Beccati a Pozzuoli ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA