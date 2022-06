Denis Dosio in crisi con Emy Buono per un video?/ L’ex pupa: “Se ti penso con le patatine a quel posto…”

La pupa e il secchione 2022, Denis Dosio e Emy Buono

Prosegue a gonfie vele la lovestory di Denis Dosio e Emy Buono, conosciutisi per la prima volta a La pupa e il secchione 2022 show, condotto Barbara D’Urso. O almeno questo è quanto trapela da un’intervista di coppia che i due hanno rilasciato sul canale TonylPants. Stando a quanto riportato dall’ex pupa, la coppia ex volto de La pupa e il secchione 2022 show vivrebbe un periodo felice, senza custodire grandi sogni nel cassetto: “Insieme stiamo bene e siamo molto felici. No, non stiamo pensando di sposarci adesso o avere dei figli. Nemmeno la convivenza è nei nostri piani immediati. Adesso posso dire di essere veramente serena”.

Di recente Denis Dosio è finito al centro dell’attenzione mediatica per aver rilasciato un video promozionale delle patatine fritte di McDonald’s, dalle immagini per certi versi ambigue, che Emy Buono commenta con filosofia:

“Di lui mi piace che quello che vuole, quello ottiene. Sì è un ragazzo dolce e molto solare, ma anche determinato. Poi ha la verve tipica di noi napoletani.

Per me va bene che faccia video di quel genere un po’ particolare, l’importante è che non esageri. Magari potremmo farlo insieme così sarei meno gelosa”. E ancora: “Se pubblicheremo un filmato sulla piattaforma a pagamento Only fans? Boh vedremo, meglio io che altre di sicuro”.

Emy Buono pronta a unire le forze con Denis Dosio nel web?

Incalzata poi sempre a margine del video promozionale osé, Emy Buono aggiunge: “Cosa ne penso delle patatine fritte usate da Denis? Diciamo che non vado al McDonald’s da quando sono uscita da La Pupa e il Secchione Show, perché altrimenti riderei tutta la sera”. Quindi si rivolge direttamente all’amato Denis Dosio: “Amo mi fa ridere sta cosa se ti penso con le patatine in quel posto, nel c*. Poi lui dice agli altri ‘non lo fate a casa perché poi brucia, le patatine sono piene di sale’, ha avuto il bruciore per settimane. Comunque mi ha fatto sorridere nulla di più”.

Insomma, una domanda sorge ora spontanea: cosa non farebbe un influencer del calibro di Denis Dosio, per assicurarsi la fama di uno dei volti web più seguiti in rete?













