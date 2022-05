Denis Dosio su OnlyFans, la mamma “Ecco perché lo fa”/ “Spogliarsi? Fin da piccolo…”

Denis Dosio su OnlyFans: che ne pensa la mamma?

Si parla di influencer e OnlyFans nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Come sempre Barbara D’Urso dedica la seconda parte della sua trasmissione a temi più leggeri e quella del 19 maggio affronta il fenomeno sempre più rilevante di questa nuova piattaforma che permette la pubblicazione di scatti hot. In studio tra gli ospiti c’è anche Denis Dosio, uno degli italiani più seguiti su OnlyFans, tant’è che si è spesso discusso dei suoi guadagni da capogiro.

Emy Buono e Denis Dosio, scatta il bacio./ È amore o...

In collegamento c’è anche la mamma di Denis, la signora Romina, che spiega ai presenti e al pubblico qual è la sua opinione sul fatto che sia Denis che l’altro suo figlio siano sulla piattaforma e pubblichino foto senza veli.

Denis Dosio su Onlyfans: l’opinione della mamma Romina

“La cosa che mi preme è che io ho dato dei valori. – ha esordito Romina, la mamma di Denis Dosio a Pomeriggio 5 – Quello che mi preme è che non facciano del male a nessuno, lo premetto perché nel caso fanno del male a loro stessi, sono cose che, se proprio vogliamo dire, danneggiano loro stessi ma loro non lo vedono come un danneggiamento.” Ha quindi spiegato perché per i figli risulta naturale essere su una piattaforma come OnlyFans: “Questo perché, fin da piccoli, hanno frequentato luoghi di calcio, di nuoto, dove erano abituati comunque in comunità a svestirsi, farsi le docce. Quindi a loro è venuto naturale, non lo hanno fatto per guadagnare dei soldi: – ha precisato – questa pandemia ha aiutato a reinventare dei lavori, giusto o sbagliato che sia, la cosa che io mi sono sempre raccomandata è di non far del male agli altri e non lo stanno facendo. Io non li seguo e quindi non so cosa fanno.” ha poi concluso.

Denis Dosio e Emy Buono stanno insieme?/ Beccati a Pozzuoli ma...

LEGGI ANCHE:

Emy Buono e Denis Dosio stanno insieme/ "Mi fa battere il cuore", poi arriva il bacio

© RIPRODUZIONE RISERVATA