Denise Pipitone, l’ex guardia giurata: “Ho rimorsi”/ Felice Grieco: “Potevo salvarla”

Denise Pipitone è scomparsa esattamente 17 anni fa (mercoledì 1° settembre 2004) da Mazara del Vallo e, da quel giorno, Piera Maggio, la mamma, ha continuato a cercarla senza sosta, mantenendo viva la speranza che non sia morta e che possa presto tornare a casa. Ieri sera, la popolazione si è simbolicamente stretta attorno alla donna, accendendo fiaccole e lumini sui terrazzi e sui davanzali. A “Morning News”, nella mattinata odierna, è intervenuto Felice Grieco, l’ex guardia giurata che il 18 ottobre 2004 vide fuori da una banca di Milano una bimba che pareva essere la piccola Denise.

Denise Pipitone, morto nonno materno/ Piera Maggio "amore per i genitori non ha età"

Grieco, che ha parlato ai microfoni della trasmissione di Canale 5 in collegamento audiovisivo, ha ricordato cosa avvenne quel giorno: “Tentai di trattenere sul posto il gruppetto, ma dopo poco quelle persone si accorsero di me, capirono che le stavo tenendo d’occhio e se ne andarono via. Piera Maggio? L’ho incontrata più volte. Nella prima circostanza ci sono state delle incomprensioni, in quanto, avendo avuto la sua bambina a pochi centimetri lì da me, mi ha accusato, e in tanti mi accusano ancora oggi, di non averla presa e portata in salvo”.

Denise Pipitone, Maria Angioni a processo/ "Fiume in piena in tv, silenzio con i pm…"

DENISE PIPITONE, L’EX GUARDIA GIURATA: “CHIESI L’AUTORIZZAZIONE PER FERMARE QUELLE PERSONE, MA MI FU NEGATA”

Nel prosieguo della sua intervista, Felice Grieco ha affermato che quelli vissuti all’esterno dell’istituto di credito sono stati istanti davvero complicati: “Non ero certo al 100% che si trattasse di Denise Pipitone. Avevo un minimo di dubbio, così chiesi l’autorizzazione di fermare le persone che erano con lei con una scusa, ma mi fu negata. Si trattava di un presunto gruppo di rom che chiedeva la carità”.

A un certo punto, questi individui si sono dileguati, probabilmente dopo avere fiutato la situazione di pericolo che stavano correndo: “Sono spariti da sotto i miei occhi e sono introvabili da 17 anni a questa parte. Rimorsi? Ne ho tanti, avrei potuto agire di testa mia, prendere quella bambina, però avrei dovuto affrontare le conseguenze di quel mio eventuale gesto”.

Denise Pipitone, "situazione compromettente per Anna Corona"/ Inquirenti indagano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA