Desametasone, farmaco steroideo cura per coronavirus/ “Il primo che riduce mortalità”

Curare il coronavirus con gli steroidi? Questa la nuova intuizione degli scienziati, che hanno preso in esame il desametasone. La novità arriva dal Regno Unito, dove si sostiene che ridurrebbe i decessi da Covid-19. Gli scienziati britannici hanno descritto l’uso del farmaco steroideo come una «grande svolta» per contrastare gli effetti dell’infezione. Un trattamento a basso dosaggio avrebbe ridotto i tassi di mortalità di un terzo per quanto riguarda i pazienti ventilati, di un quinto per quelli che necessitano di ossigeno. Ora ritengono che il desametasone avrebbe potuto salvare 4-5mila vite se fosse stato usato in precedenza durante la pandemia. Peraltro, il trattamento sarebbe del tutto economico e molto più accessibile rispetto ad altri farmaci. Questo farmaco è usato anche per ridurre l’infiammazione in una serie di altre condizioni, perché pare che aiuti a limitare i danni che possono verificarsi quando si verifica la cosiddetta tempesta di citochine, la reazione con cui il sistema immunitario prova a “ribellarsi” al Covid-19.

DESAMETASONE, FARMACO STEROIDEO CONTRO IL CORONAVIRUS

La sperimentazione del desametasone è stata condotta da un team dell’Università di Oxford, che ha coinvolto circa 2mila pazienti. A loro è stato somministrato questo farmaco steroideo, poi i risultati sono stati confrontati con quelli di 4mila pazienti che non hanno ricevuto questo farmaco. Per i malati finiti in terapia intensiva si è registrato un calo della percentuale del rischio di morte dal 40 al 28 per cento. Per i pazienti che necessitano di ossigeno, è sceso dal 25 al 20 per cento. «Questo è l’unico farmaco che finora ha dimostrato di essere in grado di ridurre la mortalità, e lo fa in maniera significativa», ha dichiarato il professor Peter Horby, che ha lavorato a questa sperimentazione. «Il trattamento può durare fino a 10 giorni e costa circa 5 sterline a paziente. Quindi per salvare una vita servono solo 35 sterline. E parliamo di un farmaco già disponibile a livello globale», ha aggiunto il professor Martin Landray, secondo cui bisognerebbe somministrarlo senza indugi ai malati, pur invitando la gente a non far da sé. Il desametasone non sembra infatti particolarmente efficace nelle persone con sintomi lievi.



