Desirée, ex compagna di Samuele Bersani/ “Per lei avevo scritto anche un pezzo come ‘En e Xanax'”

Desirée è l’ex fidanzata di Samuele Bersani, il cantautore romagnolo che proprio alla ex compagna ha dedicato diversi brani della sua discografica. La ragazza, infatti, è stata per diverso tempo la sua musa. Anche se oggi il loro amore è terminato, il cantautore in occasione del lancio del suo ultimo album di inediti “Cinema Samuele” ha confessato: “ho attraversato un momento privato che mi ha impoverito. Ho scritto così tanti sms per il cuore di qualcuno che non riuscivo nemmeno a scrivere più la lista della spesa, figuriamoci una canzone. Ero professionalmente spento”.

Il motivo? E’ sicuramente legato alla fine della storia d’amore con la compagna Desirée a cui aveva dedicato il brano “En e Xanax” che proprio il cantante ha commentato così: “ci avevo scritto anche un pezzo come ‘En e Xanax’, ci credevo di brutto dai… Gli unici due En e Xanax che conosco sono i miei, assieme dal 1966…”. Come è nato questo brano? A raccontarlo ci ha pensato proprio Samuele: “con Desirée ci siamo incontrati un pomeriggio, e ci siamo raccontati molte altre cose. Ad esempio, lei mi ha detto: “Ti devo confessare che c’è stato un periodo della mia vita in cui facevo fatica a vincere l’ansia, soprattutto prima di dormire, quindi ho preso l’En”. Ho risposto: “Figurati, a me è successo lo stesso, solo che io prendevo lo Xanax”. Poi la sua battuta fulminante: “Allora io e te siamo En e Xanax”.

Samuele Bersani e Desirée: innamorato pesantemente con tanto di tatuaggio

L’amore tra Samuele Bersani e la ex fidanzata Desirée ha indubbiamente segnato la vita personale e professionale dell’artista. La donna, infatti, è stata la sua fonte di ispirazione per tantissime canzoni. Un amore importante con il cantautore che nel 2013 aveva dichiarato di essere pesantemente innamorato di lei in occasione dell’uscita del disco “En e Xanax”, brano dedicato proprio alla ex compagna.

Proprio Bersani confessò: “per essermi tatuato per la prima volta in vita mia, significa che En e Xanax è per me una canzone veramente Speciale, come Speciale è la storia che ci sta dietro, Quando la comincerete a sentire in radio mandatemi a dire la vostra”.

