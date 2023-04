Detrazioni spese universitarie/ Quali limiti da rispettare per il modello 730?

Come sappiamo tutte le famiglie che devono sostenere le spese per l’iscrizione dei propri figli, benché maggiorenni, ad atenei che si trovano all’interno della regione dove è registrata la propria residenza fiscale oppure fuori sede, quindi ad una distanza dalla propria residenza superiore a 100 km, potranno ottenere dei benefici fiscali dichiarando le spese all’interno del modello 730.

SETTIMANA DELL’ASTRONOMIA 2023/ Marte e il cinema, un “atterraggio” dopo tanti flop

Si tratta di un rimborso IRPEF al 19% che però necessita di determinati requisiti: infatti bisogna tenere conto di determinati limiti di spesa stabiliti per le università private oltre a costi specifici ammissibili per la detrazione.

Detrazioni spese universitarie: come funzionano

Come sappiamo molte famiglie possono dichiarare i costi relativi agli affitti, spese accessorie oltre che per le rette universitarie e di atenei statali all’interno del modello 730. Il rimborso equivarrà a una detrazione IRPEF al 19%. Ma cosa succede per le dichiarazioni delle spese relative alle università private? È bene precisare che in questo caso il Ministero dell’istruzione e della ricerca a posto dei limiti specifici.

Amici 22, Alessio vs Mattia: chi é eliminato?/ Il pronostico della 4a puntata serale

Infatti è noto che le università private possono avere dei costi molto elevati e sicuramente molto più elevati delle università pubbliche.

In particolare l’art. 15 del DPR 917/86, TUIR, prevede una detrazione del 19% per le spese universitarie pagate dal contribuente, anche per i familiari a carico.

Detrazioni spese universitarie: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Tutte le spese detraibili riguardano, sia per le università pubbliche che per quelle private le seguenti voci di spesa:

corsi di istruzione universitari,

corsi universitari di specializzazione,

corsi di perfezionamento,

master universitari,

corsi di dottorato di ricerca.

Le iscrizioni possono essere effettuate presso:

Teo Teocoli show a Splendida Cornice/ "Disertai leva e fui arrestato, con Califano...

Istituti tecnici superiori,

nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti indicazioni riguardo alla detrazione delle spese universitarie:

Sono detraibili le tasse di immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, e altri costi specifici.

di immatricolazione ed iscrizione, soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, ricongiunzione di carriera, iscrizione all’appello di laurea e rilascio della pergamena, frequenza a corsi singoli, e altri costi specifici. Per i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione è ammessa solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR.

post universitaria, la detrazione è ammessa solo se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR. Un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata.

al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata. I corsi degli Istituti tecnici superiori (ITS) sono equiparati alle spese universitarie, mentre i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria.

sono equiparati alle spese universitarie, mentre i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria. Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA