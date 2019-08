Deva Cassel, primi baci per la figlia di Monica Bellucci/ Foto, vacanze con.. amore!

Se ti chiami Deva Cassel e sei figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è impossibile non attirare su di te gli occhi e l’attenzione di tutti. Se, per di più, di mamma e papà hai preso bellezza e fascino, è inevitabile che anche i paparazzi restino incantati nel fotografarti. È quello che è capitato in Grecia, dove la bellissima Deva si trova in vacanza assieme alla famiglia e agli amici. A beccarla è il settimanale Chi, che ne pubblica gli scatti inediti sul numero in edicola questa settimana. Deva è stata paparazzata durante una vacanza a Paros, in Grecia. Negli scatti è impossibile non notare la somiglianza alla sua ben nota mamma: lunghi capelli mori, labbra disegnate, eleganza innata, così come mamma Monica. Ma non è tutto perché con lei c’è anche il fidanzatino, come dimostrano le foto che li vedono scambiarsi un bacio in acqua. E la famiglia già lo conosce, visto che in vacanza c’è anche la Bellucci. Non è però nota al momento la sua identità.

Deva Cassell incanta Paros: bella come mamma Monica Bellucci!

Deva Cassel viene prima fotografata per le strade di Paros, in shorts di jeans, semplice top bianco e infradito neri. Poi è al mare e indossa un costume intero azzurro, assieme al suo primo amore. Nonostante abbia già tutto l’aspetto di una modella, Deva ha soltanto 15 anni. Eppure ha già fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, che papà e mamma ben conoscono. In particolare è la moda il suo campo, infatti Deva , a partire dal prossimo anno, sarà volto della campagna pubblicitaria di una nuova fragranza di Dolce e Gabbana, brand di cui è già testimonial sua madre Monica Bellucci. I primi scatti di lei sul set, d’altronde, hanno già iniziato a circolare sul web e già allora la figlia di Vincent Cassel ha lasciato tutti senza parole.





