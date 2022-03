Devin, figlio Lory Del Santo e Silvio Sardi/ Il padre “Con lui solo incontri casuali”

La storia di Devin, figlio di Lory Del Santo

Devin è uno dei figli di Lory del Santo. Ha un innata sensibilità, con un animo artistico ed era legatissimo al fratello minore Loren. Nato da una relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi, Devin ha conosciuto suo padre quando era ormai grande, ma è stato cresciuto esclusivamente da mamma Lory Del Santo. Secondo quanto raccontato dallo stesso produttore cinematografico durante un’intervista rilasciata a Barbara D’Urso, la showgirl sarebbe fuggita via con il bambino poco dopo la sua nascita, trasferendosi negli Stati Uniti. Per un lungo periodo Lory Del Santo e Devin si sono divisi fra Miami e l’Italia. Di recente però il giovane, che fa il fotografo, aveva deciso di trasferirsi definitivamente in America anche per stare accanto al fratello Loren, morto poi suicida a soli 19 anni.

La rottura tra Devin e sua madre, Lory Del Santo

L’ex fidanzato di Lory Del Santo e padre di Devin, ovvero Silvio Sardi raccontò tempo fa a Domenica Live: “Quello con Devin non è un rapporto da padre a figlio. A parte essere il padre biologico non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto se non degli incontri casuali quattro o cinque anni fa quando ero di nuovo in Italia per lavoro”. Riservato e appassionato di fotografia, Devin ha un profilo Instagram dedicato esclusivamente alle sue foto. Scatti strepitosi che hanno per protagoniste splendide modelle. Qualche tempo fa Lory Del Santo aveva raccontato che, dopo il trasferimento negli Usa, Devin si era allontanato da lei, rifiutandosi di sentirla ed incontrarla. Aveva interrotto i rapporti persino con Marco Cucolo, fidanzato della madre e suo coetaneo, affermando di volersi realizzare da solo e senza nessun aiuto.

