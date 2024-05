Lory Del Santo: “Sergio Leone? Non mi disse nulla, poi lo trovai completamente nudo”/ “Con Gianni Agnelli…”

Intervistata da Caterina Balivo a La Volta Buona, Lory Del Santo si è raccontata tra infanzia, primi anni di attività e periodo più maturo, chiaramente senza dimenticare alcuni simpatici aneddoti che hanno intrecciato la sua carriera professionale e vita sentimentale. Molto chiacchierato nel tempo, anche grazie ai suoi racconti, è stato il rapporto con Gianni Agnelli.

“Con Gianni Agnelli ho avuto una storia ma platonica, devo dire la verità. Mi invitava alle cene con lui e a casa sua. Lui si faceva il bagno in camera e io lo aspettavo, se era imbarazzante? Io lo sguardo lo volgevo da altre parti perchè in questo senso sono molto timida, poi in ogni caso se a lui faceva piacere dov’è il problema?”. Questo il racconto di Lory Del Santo a proposito del suo rapporto con Gianni Agnelli, assicurando di aver avuto un rapporto unicamente di amicizia e stima senza che sfociasse in altro.

Lory Del Santo e il primo incontro con Sergio Leone: “Era in deshabille proprio totale…”

Passando in rassegna gli uomini incontrati nel corso della vita professionale di Lory Del Santo, l’attenzione di Caterina Balivo si è spostata sull’incontro con Sergio Leone. L’attrice anche in questo caso si è lasciata andare ad un racconto senza filtri, riferito al loro primo incontro per la consegna di un book fotografico. “E’ stata strana come storia come con tanti altri uomini nella mia vita, che non parlano ma agiscono. Con lui non ho mai fatto un provino, mi ha solo chiesto di andare nel suo ufficio a portare il mio book fotografico. Dopo aver guardato le foto ha chiuso il libro, lo ha lasciato sulla scrivania ed è sparito; poi mi ha chiamato e sono andato a vedere dov’era…”. L’attrice ha poi raccontato: “C’era una camera da letto proprio attaccata, pensai che forse era stanco. Alla fine è stata una cosa divertente, lui non mi disse proprio niente. Era in deshabille proprio totale, quando vedo queste cose a me viene da ridere non riesco ad essere seria. La visione di questo uomo panciuto e peloso… Sono riuscita ad andarmene con molta eleganza e lui non ha forzato nulla”.











