Di Matteo “Bonafede mi propose Dap poi ci ripensò”/ Ministro “sono esterrefatto”

Pubblicità

Il pm Nino Di Matteo è intervenuto in diretta ieri a Non è l’Arena commentando telefonicamente la questione legata alle scarcerazioni dei boss sulla quale già la scorsa settimana si era espresso anche Massimo Giletti. “Io ho chiesto di intervenire solo perchè è stato evocato un episodio relativo a giugno del 2018, quando venne nominato il dottor Basentini come capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria”, ha esordito così Di Matteo nel corso del suo intervento in diretta tv. “Ritengo di dover dire come si sono svolti i fatti”, ha aggiunto, smentendo le ipotizzate trattative con il ministro Bonafede. “Io non ho mai fatto trattative con nessuno politico né ho mai chiesto a nessun politico nulla”, ha proseguito, spiegando che le cose andarono in maniera nettamente differente. “Venni raggiunto da una telefonata dal ministro Bonafede il quale mi chiese se ero disponibile ad accettare il ruolo di capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o in alternativa, mi disse, quello di direttore generale degli affari penali, posto che fu di Giovanni Falcone”, ha raccontato. Davanti a tale proposta Di Matteo chiese 48 ore di tempo per dare una risposta. Nel frattempo, ha aggiunto, “alcune informazioni che il Gom della polizia penitenziaria aveva trasmesso alla procura nazionale antimafia ma anche alla direzione del Dap, quindi penso fossero conosciute dal ministro, avevano descritto la reazione di importantissimi capimafia, legati anche a Giuseppe Graviano e ad altri stragisti all’indiscrezione che io potessi essere nominato a capo del Dap”. Dopo aver preso la sua decisione – aveva scelto di accettare l’incarico a capo del Dap – “andai a trovare il ministro ma improvvisamente mi disse che ci aveva ripensato e che nel frattempo avevano pensato di nominare Basentini e mi chiese di accettare il ruolo di direttore generale al ministero”.

Pubblicità

DI MATTEO, LA RIVELAZIONE SU BONAFEDE E LA REPLICA DEL MINISTRO

La rivelazione del pm Nino Di Matteo è giunta come un fulmine a ciel sereno nel corso della trasmissione di La7. Il magistrato, rispetto alla seconda proposta, decise di rifiutare. Di Matteo ha però voluto ribadire come tutto quanto accaduto in quelle 48 ore sarebbe avvenuto senza che lui si fosse mai fatto avanti: “Non sono abituato a chiedere nulla, tanto meno a dei politici. Mi sono ritrovato ad essere designato come capo del Dap e nel momento in cui ero andato lì a comunicare la mia risposta affermativa mi trovai di fronte a questo dietrofront”. Oggi, dice, non è una questione personale ma “i fatti devono essere conosciuti”. Un vero e proprio colpo di scena, dunque, come sottolineato da Giletti che alla luce delle parole del suo ospite ha ipotizzato come la sua nomina a capo del Dap avrebbe generato reazioni non solo nelle carceri ma anche all’esterno. Per questo la sua nomina sarebbe stata messa da parte per un personaggio – il dott. Basentini – meno conosciuto e meno ‘invasivo’ e forte rispetto a Di Matteo. La replica del ministro Bonafede non si è fatta attendere: “Sono esterrefatto nell’apprendere che viene data un’informazione che può essere grave per i cittadini, nella misura in cui si lascia trapelare un fatto sbagliato, cioè che la mia scelta di proporre a Di Matteo il ruolo importante all’interno del ministero sia stata una scelta rispetto alla quale sarei andato indietro perché avevo saputo di intercettazioni”. Bonafede ha sottolineato la presenza delle due proposte e, dice, “Alla fine dell’incontro mi pare che fossimo d’accordo, tanto che il giorno dopo lui mi chiese un colloquio e mi spiegò che non poteva accettare perché voleva ricoprire il ruolo di capo del Dap”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA