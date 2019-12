Diana Poloni, compagna Francesco Renga/ Un amore lontano dal gossip

Diana Poloni è la compagna di Francesco Renga, il cantante protagonista di “Capodanno In Musica”, l’evento condotto da Federica Panicucci nella notte di San Silvestro su Canale 5. La donna fa coppia fissa con il cantautore di “Angelo” da diverso tempo; un amore sbocciato dopo la fine del matrimonio di Renga con Ambra Angiolini, l’attrice con cui ha avuto due splendidi figli: Jolanda e Leonardo. Sulla nuova fiamma Diana si conosce poco, visto che la donna non è avvezza al mondo dello spettacolo, anzi preferisce mantenere un profilo basso. Riservata e discreta, Diana caratterialmente si avvicina molto all’idea di coppia del cantautore che solo recentemente ha deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore condividendo una fotografia in compagnia della sua amata Diana. Nella foto si vedono Renga e Diana abbracciati intenti a ballare; a corredo della foto la didascalia: “Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po”.

Diana Poloni, l’instagram della compagna di Francesco Renga

Una vita lontana dai riflettori quella di Diana Poloni, la compagna di Francesca Renga che fa un lavoro lontano dalle luci dello spettacolo. La donna, infatti, si occupa di risorse umane ed è molto riservata. La conferma arriva dal suo profilo Instagram che risulta privato e quindi visibile solo agli amici stretti, ma accompagnato da una frase che delinea qualche dettaglio sul suo carattere: “Non sei mai completamente vestita, se non indossi un sorriso”. Diana è quasi invisibile sul web, la sua presenza è discreta e questo si sposa perfettamente con l’idea di “amore” di Renga che in passato parlando della fine del matrimonio con Ambra Angiolini non ha nascosto le difficoltà nel gestire una relazione tra due personaggi famosi che, volente o nolente, finivano spesso sulle prime pagine dei magazine.

