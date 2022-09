Dichiarazione dei redditi/ Le successive scadenze per chi ha presentato il 730

Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per rappresentare la dichiarazione dei redditi 2022. Oltre quella data non sarà più possibile accedere al modello pre-compilato messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i redditi prodotti nel 2021.

Dichiarazione dei redditi: le scadenze di settembre e ottobre

Inoltre il contribuente potrebbe inviare l’adempimento entro il 30 novembre per tutti coloro che vogliono apportare modifiche, inviando il modello redditi 2022 ma avendo cura d’inserire il periodo d’imposta 2021.

Per quanto riguarda quindi le prime scadenze successive al 30 settembre abbiamo:

Il 10 ottobre dovrà essere inoltrata la comunicazione al sostituto d’imposta in merito all’ acconto Irpef da versare, in questo caso sarà possibile comunicare anche se lo si volesse effettuare in misura ridotta rispetto a quanto indicato all’interno del modello 730 pre-compilato .

dovrà essere inoltrata la comunicazione al sostituto d’imposta in merito all’ da versare, in questo caso sarà possibile comunicare anche se lo si volesse effettuare in misura ridotta rispetto a quanto indicato all’interno del . Il 25 ottobre invece sarà possibile presentare un’integrazione attraverso un CAF abilitato per segnalare la presenza di errori all’interno del modello 730 già inviato. In questo caso parleremo di modello 730 integrativo.

invece sarà possibile presentare un’integrazione attraverso un per segnalare la presenza di errori all’interno del già inviato. In questo caso parleremo di integrativo. Il 30 novembre è il termine ultimo per la presentazione del modello dei redditi correttivo del 730 e anche per il versamento del secondo e oppure unico acconto per i contribuenti che hanno presentato il 730 senza sostituto d’imposta o con modello dei redditi. Parliamo in questo caso dei liberi professionisti.

Dichiarazione dei redditi: il 15 settembre, la scadenza solo per i liberi professionisti

Per le dichiarazioni presentate attraverso un CAF, oppure attraverso un commercialista dal 1 al 30 settembre, questi dovranno rilasciare al contribuente la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettuare il calcolo delle imposte e trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le dichiarazioni effettuate.

Questi soggetti dovranno Inoltre comunicare al contribuente quanto effettuato rilasciando una copia della dichiarazione del modello presentato e del prospetto di liquidazione del modello 730/3.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dal giorno 16 luglio al 31 agosto avranno però come scadenza il 15 settembre.

