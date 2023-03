Dichiarazione sostitutiva unica 2023/ Cos’è e come presentarla per essere in regola

La DSU o Dichiarazione Sostitutiva Unica 2023 è un modulo che va compilato per poter acceder a molte agevolazioni fiscali. Per il compilamento del modulo è possibile farlo in autonomia per via telematica oppure attraverso un intermediario abilitato. Ecco cosa c’è da sapere sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica 2023.

Dichiarazione sostitutiva unica 2023: cos’è e a cosa serve

La dichiarazione sostitutiva unica 2023 è un documento necessario per poter innanzitutto ottenere l’ISEE di riferimento che è un documento essenziale per l’ottenimento di alcune agevolazioni fiscali. La dichiarazione sostitutiva unica 2023 riguarda in particolare la situazione economica del nucleo familiare. La compilazione del documento richiesta per poter determinare l’indicatore della situazione economica equivalente, vale a dire l’ISEE.

Quest’ultimo serve a definire una scala di reddito del nucleo familiare. Si tratta di un documento ampiamente richiesto per la concessione di bonus, agevolazioni fiscali, sconti e altre misure di welfare di tipo assistenziale ed economico erogato e prevalentemente dall’INPS, ma anche da altri enti.

Dichiarazione sostitutiva unica 2023: come compilare la DSU

Per poter ottenere la DSU è necessario presentare alcuni documenti reddituali che devono essere forniti attraverso la dichiarazione dei redditi con il modello 730 oppure il modello redditi, la certificazione unica e gli assegni percepiti dal nucleo familiare. Per quanto concerne invece i documenti patrimoniali sono richiesti documenti relativi ai conti bancari e postali, azioni, obbligazioni, quote di aziende detenute, nonché documenti relativi al patrimonio immobiliare e ai mutui stipulati.

Per poter compilare correttamente la dichiarazione sostitutiva unica 2023 bisogna riempire diversi quadri tra cui il modulo MB.1 che riporta le informazioni anagrafiche e abitative di tutti i membri della famiglia oppure il MB.1 rid che concerne le prestazioni socio-sanitarie in favore di persone disabili non hanno avuto sufficienti. Il modulo MB.2 viene utilizzato per le prestazioni socio sanitario dei figli minorenni di genitori separati e non conviventi mentre il modo da MB.3 per le prestazioni socio sanitario a favore di detenuti.

La compilazione della DSU può essere effettuata sia autonomamente sia attraverso l’ausilio di un caf abilitato. I dati riportati nella DSU sono autodichiarati, il che significa che chi la compila è responsabile, anche penalmente, delle informazioni fornite.

