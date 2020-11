Diego Maradona, Rai3/ Video, film racconta el Pibe de Oro e la sua Napoli

Diego Maradona, in onda oggi, 26 novembre alle ore 21.20 in prima serata su Ra3 1. La pellicola del 2019, diretta da Asif Kapadia, celebra el Pibe de Oro concentrandosi sugli anni vissuti a Napoli. Trama e curiosità del fil che racconta il grande calciatore e la sua Napoli. Sette anni di trionfi, feste e eccessi. Si tratta di un documentario interamente dedicato al più grande calciatore di tutti i tempi scomparso il 25 novembre 2020 a soli 60 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio. Una morte che scosso davvero tutti lasciando un vuoto incolmabile. A poche ore dalla morte il mito di Maradona rivive ovunque e Rai3 ha deciso di ricordarlo ed omaggiarlo con la messa in onda di un film documentario nato grazie anche alla complicità della famiglia de El Pibe de Oro che, diversi anni fa, ha condiviso con il regista Kapadia più di cinquecento ore di materiale mai visto ed inedito.

Diego Maradona, la trama del film

Diego Maradona è il film documentario dedicato al grande, grandissimo Diego Armando Maradona. La pellicola, diretta da Asif Kapadia, è stata presentata fuori concorso al Festival di Cannes 2019 arrivando poco tempo dopo nelle sale cinematografiche. Il documentario è interamente dedicato alla storia del grande campione Diego Armando Maradona soffermandosi però principalmente sugli anni vissuti a Napoli, città che l’ha adottato diventando la sua seconda casa. E’ il luglio del 1984 quando la squadra del Napoli, che non ha mai visto alcuno scudetto, decide di puntare sulla più grande star del calcio mondiale. Si tratta di Diego Armando Maradona che viene acquistato dal Barcellona. L’arrivo di Maradona al Napoli è un trionfo annunciato: durante la sua presentazione all’interno dello Stadio San Paolo di Napoli si radunano più di 70mila persone. Il resto è storia: il primo scudetto con il Napoli, la vittoria in Coppia Uefa. Sette anni di successi, trionfi e celebrazioni, ma anche anni di feste ed eccessi che lo hanno consacrato, nel bene e nel male, a leggenda.

