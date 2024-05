Dieta dell’estate: quali cibi mangiare per mettersi in forma?/ “Fragole, ciliegie, the verde e…”

L’estate si avvicina, quali sono i cibi per avere la pancia piatta? Se ne parla a Uno Mattina con il dietologo Ezio Di Flaviano: “Prima di tutto dobbiamo capire se dobbiamo perdere peso e non all’ultimo momento, serve un cambiamento dell’abitudine di vita non solo dell’alimentazione anche grazie a farmaci. A volte la pancia non piatta può derivare dall’aria, ci potrebbe essere un’alterazione della flora batterica intestinale, è probabile che si mangia male quindi bisogna migliorarla equilibra e prendere dei probiotici”. C’è una dieta per la nostra pelle? “Ricordiamo che è l’organo più grande in assoluto, due metri quadri in totale, l’alimentazione vegetale è molto utile, soprattutto la frutta colorata estiva come fragole, ciliegie, albicocche, avocado e ananas, contengono carotenoidi che aiutano a proteggere e favoriscono l’abbronzatura filtrando i raggi ultravioletti ma anche tutte le verdure soprattutto arance e limoni che proteggono collagene che è la struttura portante della bella pelle”.

Esistono cibi che risvegliano il nostro metabolismo? “Si tratta del consumo che fa la nostra macchina corpo. Il metabolismo basale è quello che la nostra macchina consuma da fermo poi c’è quello totale legato al cammino. Importanti sono le proteine che favorisce il consumo, ma anche alcuni principi naturali come ad esempio quelle presente nel the verde che aiutano ad utilizzare il grasso come fonte di calore”.











