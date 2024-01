“Dieta vegana diminuisce rischio covid del 39%”/ Lo studio: “Antiossidanti hanno proprietà antivirali”

Secondo un recente studio la dieta vegana diminuisce il rischio del 39 per cento di contrarre il covid. Verdure, legumi, ma anche frutta secca, permettono a chi si ciba esclusivamente di prodotti vegani o vegeteriani, di abbassare il rischio di avere l’infezione da coronavirus rispetto agli onnivori. Lo studio, come riferisce l’Adnkronos, è stato pubblicato sulla rivista ‘Bmj Nutrition Prevention & Health’, ed è stato condotto su 702 adulti, tra marzo e luglio 2022. Gli autori della ricerca sono stati gli studiosi dell’università di San Paolo, in Brasile, secondo cui una dieta green ricca di verdura, frutta, legumi, e senza latticini o carne, aiuterebbe a scongiurare il contagio. Come è possibile tutto ciò? La domanda viene spontanea e l’ipotesi dei ricercatori è che le diete a base vegetale forniscono più nutrienti che permettono così di rafforzare il sistema immunitario, aiutando a contrastare le infezioni virali.

Fauci interrogato alla Camera sulla gestione della pandemia Covid-19/ "Tanti dubbi, dice di non ricordare"

“I modelli dietetici a base vegetale – scrivono gli autori dello studio – sono ricchi di antiossidanti, fitosteroli e polifenoli, che influenzano positivamente diversi tipi di cellule implicate nella funzione immunitaria e presentano proprietà antivirali dirette”. E ancora: “Alla luce di questi risultati e dei risultati di altri studi, e data l’importanza di identificare i fattori che possono influenzare l’incidenza di Covid, raccomandiamo la pratica di seguire diete a base vegetale o modelli dietetici vegetariani”.

Rezza: "Aumento delle malattie respiratorie nel periodo invernale"/ "Nuova ondata Covid? Poco probabile"

“DIETA VEGANA DIMINUISCE RISCHIO COVID DEL 39%”: IL COMMENTO DI SHANE MCAULIFFE

Shane McAuliffe, del NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health, aggiunge: “Questa ricerca si aggiunge alle evidenze che suggeriscono che la dieta potrebbe avere un ruolo nella suscettibilità all’infezione da Covid. Ma questa rimane un’area di ricerca che merita indagini più rigorose e di alta qualità prima di poter trarre conclusioni definitive sul fatto che particolari modelli dietetici aumentino il rischio di infezione da Covid”.

Già diversi studi in precedenza, ricordano ancora gli autori, avevano suggerito che la dieta potrebbe avere un ruolo importante nel contrarre il covid, e partendo da questo assunto i ricercatori hanno deciso di capire l’impatto degli alimenti su incidenza, gravità e durata del covid.

Vaccini Covid hanno frammenti dannosi di Dna?/ Scienziati contro Ladapo: "Fake news, ecco perché"

© RIPRODUZIONE RISERVATA