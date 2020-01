“Difendo Salvini e mi danno del drogato”/ Forza Italia, caos per post Francesco Giro

Caos nel centrodestra, con Francesco Giro che è stato duramente attaccato per aver difeso Matteo Salvini. Il senatore di Forza Italia ha pubblicato su Facebook una foto in cui è ritratto mentre regge tra le mani un foglio. “Io sto con Salvini”, il messaggio scritto sopra. Un modo per rendere esplicito il sostegno al segretario della Lega, ancor prima che nelle aule del Senato, contro la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno in merito al caso Gregoretti. «Rinviare a giudizio Matteo Salvini per il grave reato di sequestro di persona sarebbe una scelta abnorme. Da parte mia e di tanti colleghi seriamente impegnati a difendere i nostri valori di civiltà non sarebbe irrealistico decidere a quel punto una forma di solidarietà politica e di adesione alla Lega». Ad esempio, si è pensato di inserire nello statuto la facoltà di ottenere la doppia tessera Lega-FI. Ma la proposta non è piaciuta a Marco Bestetti, commissario nazionale di Forza Italia Giovani, e infatti ne è nato un botta e risposta molto duro con Francesco Giro proprio sui social.

FORZA ITALIA, FRANCESCO GIRO: “DIFENDO SALVINI E MI DANNO DEL DROGATO”

Il riassunto dello scontro è lo stesso Francesco Giro a farlo: «Dopo avermi intimidito per aver espresso la mia totale solidarietà politica a Salvini, Bestetti mi invita a cambiare “spacciatore” solo per avergli sommessamente ricordato che, invece di minacciare i colleghi di partito, farebbe meglio a preoccuparsi delle percentuali di Forza Italia a Milano e in Lombardia. Praticamente reagisce stizzito dandomi del drogato». Infatti Marco Bestetti aveva scritto: «Alle ultime Europee a Milano abbiamo preso il doppio rispetto a Roma, pur avendo la Lega in casa. Cambia mestiere. O spacciatore». Quindi Francesco Giro, come riportato dall’AdnKronos, ha concluso: «Quanto sia insidioso il pregiudizio politico anche nel centrodestra lo dimostra il fatto che da quelle parti mi sia giunto l’insulto di essere un drogato per aver difeso Salvini». Ma la maggioranza dei forzisti condivide il gesto di Giro. Infatti Annamaria Bernini, capogruppo a Palazzo Madama di FI, ha ufficializzato che saranno al fianco dell’ex ministro dell’Interno.

