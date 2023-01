DiMartedì oggi 17 gennaio non va in onda: perchè?/ Sciopero dei lavoratori: La7…

DiMartedì: ecco perchè non va in onda oggi 17 gennaio

La7 stravolge il palinsesto di oggi, martedì 17 gennaio, annullando la messa in onda di alcune trasmissioni previste dalla guida tv. Dopo Tagadà, L’aria che Tira e Omnibus, è stato cancellato anche il nuovo appuntamento con “DiMartedì”, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Giovanni Floris. La scelta di cancellare diversi programmi previsti dalla guida tv del 17 gennaio è stata forzata.

Con un comunicato ufficiale, infatti, La7 ha fatto sapere di aver preso tale decisione per lo sciopero dei lavoratori che chiedono all’azienda di Urbano Cairo “l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano conto della relazione tra lavoro e vita privata, i dovuti riconoscimenti professionali e la gestione di un clima aziendale positivo, fondamentale alla crescita dell’azienda stessa”.

La7 cancella i programmi per lo sciopero dei lavoratori

La7 ha accettato la scelta dei propri lavoratori di scioperare e, con un comunicato ufficiale, ha svelato le motivazioni che hanno portato i lavoratori ad esercitare il diritto allo sciopero. «Le nostre rivendicazioni sono la richiesta di trasformare concretamente le parole in azioni tangibili per mezzo di riconoscimenti professionali, miglioramento della qualità lavorativa e tramite un contributo economico una tantum per il quotidiano e straordinario impegno sostenuto nell’anno appena passato», si legge nel comunicato.

Grande solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori da parte di tutto il personale dell’azienda di Urbano Cairo. Lo sciopero dovrebbe protrarsi per tutta la giornata mentre domani tutte le trasmissioni dovrebbero tornare regolarmente in onda.

