Dimitri Skofic nipote Gina Lollobrigida/ Andrea Piazzolla “Voleva parlare alla nonna”

Dimitri Skofic, nipote di Gina Lollobrigida, nei giorni scorsi ai microfoni de “La Vita in Diretta” ha voluto ricordare sua nonna, sottolineando di averla sentita più vicina a lui negli ultimi tempi. A “Domenica In”, tuttavia, il giornalista Adriano Aragozzini ha però tirato le orecchie a distanza al giovane, dicendo: “Quando una nonna ha 90 anni ed è malata, un nipote che le vuole bene la va a trovare!”. A rincarare la dose è stato poi l’avvocato Antonio Ingroia: “Dimitri Skofic nella camera ardente stava in piedi accanto a una persona che la nonna non poteva vedere e che detestava!”.

"Gina Lollobrigida non era manipolabile"/ Avv. Ingroia: "Rispose male al giudice e…"

DIMITRI SKOFIC, ANDREA PIAZZOLLA: “SE CREDO A UNA PERSONA DELLA FAMIGLIA DI GINA LOLLOBRIGIDA, È PROPRIO LUI”

Andrea Piazzolla ha tuttavia spezzato una lancia a favore del nipote della “bersagliera” del cinema italiano, Gina Lollobrigida: “Dimitri Skofic ha 28 anni, ha davanti un futuro e non dobbiamo noi interferire nel suo avvenire. Ci sono dinamiche familiari che noi non conosciamo, non possiamo sapere. Se però credo a una persona di quella famiglia, è proprio lui. Penso che lui volesse dire ancora qualcosa alla nonna, ma non ne avesse il coraggio. Io credo che sia la persona, per com’è fatto, più vicina a Gina Lollobrigida. Lasciamolo tranquillo e sereno”.

