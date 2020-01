Diodato a Sanremo 2020/ “Libero dagli schemi, all’inizio ho pagato un prezzo”

Diodato è uno dei big in gara a Sanremo 2020. A pochi giorni dalla prima serata della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana, il cantautore si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Repubblica parlando del suo nuovo album di inediti e del brano in gara a Sanremo. La canzone che porterà sul palco si chiama “Fai rumore”, ma Diodato ci tiene a precisare: “non ho mai scritto una canzone pensando al Festival. Ho sempre avuto pezzi miei, anche questo è nato con un provino chitarra e voce come tanti altri che ho scritto”. Qualcosa però è andata diversamente durante le registrazioni del brano come ha raccontato lo stesso cantautore: “mentre ci lavoravo ho sentito l’esigenza di amplificare il messaggio, mi è sembrato che avesse la possibilità di essere portato su quel palco, essere suonato con l’orchestra. Ho pensato che meritava un’occasione bella e importante, di quelle che non ti capitano spesso”.

Diodato a Sanremo 2020: “vado con canzoni di cui sono convinto”

Per Diodato è la terza volta sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, una kermesse di cui non può che parlare bene: “ho sempre vissuto esperienze fantastiche, umanamente belle. Sarà perchè non ho un approccio competitivo, vado all’Ariston cercando di essere me stesso, con canzoni di cui sono convinto, solo con il timore di far bene”. La prima volta a Sanremo è stata nel 2014 quando con “Babilonia” trionfa nella categoria Nuove Proposte. Rispetto a sei anni sono cambiate poche cose: “mi sento una specie di coltivatore, un giardiniere che vede crescere robuste le proprie piante, a cui viene naturale aprire il cancello e fare entrare chiunque voglia venire a vedere”. La musica di Diodato, sin dall’inizio della sua carriera, è stata sempre lontana dal mainstream, un percorso che il cantante ha raccontato così a Repubblica: “quando scegli di essere libero dagli schemi, all’inizio devi pagare un prezzo. Ma le persone che ti ascoltano e ti avvicinano lo fanno con interesse”. Non sono mancate le difficoltà, come del resto capitano a tutti, ma Diodato oggi può godersi il meritato successo: “ho lottato e lotto per la mia libertà espressiva senza limiti”.

