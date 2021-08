DIRETTA 200 METRI MASCHILI/ Olimpiadi Tokyo 2020: è oro per Andre De Grasse!

DIRETTA 200 METRI MASCHILI OLIMPIADI TOKYO 2020: ORO PER DE GRASSE

Finalmente Andre De Grasse! Il canadese vince la medaglia d’oro nella finale dei 200m maschili di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, segnando il crono finale di 19.62 (il migliore nazionale). È dunque solo argento per Kenneth Bednareck, che pure segna il personal best di 19.68 e bronzo per lo statunitense Noah Lyles, campione del mondo in carica, che pure è apparso un poco opaco in questa edizione dei giochi nipponici. È dunque è stata una gara veramente eccezionale da parte di De Grasse che dopo tanti piazzamenti e podi, ora può salire sul primo gradino e gloriarsi dell’oro a cinque cerchi: per il canadese una prova impeccabile, pure occorsa in rimonta su Lyles, che partito in testa, crolla nel finale. Da aggiungere che chiudono l’ordine di arrivo della finale dei 200m maschili Knighton, Fahbulleh, Brown, Dwyer e Richards. (agg Michela Colombo)

COME SEGUIRE LA DIRETTA 200 METRI MASCHILI ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della finale dei 200 metri maschili sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, che sicuramente si concentrerà in modo speciale sulla gara più attesa del programma odierno dell’atletica leggera. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

SI COMINCIA!

Si accende la finale dei 200m piani maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2020: solo pochi istanti e daremo il via a una delle gare più attese di ogni edizione dei giochi a cinque cerchi, specialità che pure è rimasta orfana di uno straordinario Usain Bolt, ancora autore del primato mondiale con un eccezionale 19”19. Chi dunque prenderà il posto del giamaicano? Difficile fare previsioni, pure a pochi minuti dalla finale: potrebbe essere l’ex rivale dello stesso Bolt, Degrasse, argento a Rio 20216 e pronto a vendicare il bronzo vinto nella metà distanza solo pochi giorni fa, ma pure lo statunitense Lyles che ha ben fatto fatica in semifinale, segnando appena il 19.99 a cronometro. Senza dimenticare eventuali outsider: per scoprirlo non ci resta che dare la parola alla pista, la finale dei 200m alle Olimpiadi di Tokyo 2020 comincia! (agg Michela Colombo)

CHI IL NUOVO RE?

Grande attesa oggi, 4 agosto 2021 alle ore 14.55 italiane per la diretta della finale dei 200 metri maschili di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo il trionfo di Lamont Marcell Jacobs nei 100 metri, che ha regalato agli azzurri la prima storica medaglia d’oro nella gara più veloce, sui 200 non ci saranno italiani in gara, nonostante la tradizione migliore che ha visto fregiarsi della medaglia d’oro leggende dell’atletica italiana, come Livio Berruti a Roma 1960 e Pietro Mennea a Mosca 1980. E’ stato eliminato in semifinale l’unico azzurro che poteva nutrire qualche speranza di entrare tra i primi otto, Eseosa Desalu, che ha chiuso in 20.43 ben lontano dal suo primato del 2018, un 20.13 che avrebbe spalancato le porte della finalissima solo nella terza semifinale, non certo nella prima dove sono stati registrati tempi strepitosi, come il 19.73 del canadese De Grasse, già medaglia di bronzo nei 100 metri vinti da Jacobs.

200 METRI MASCHILI: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la diretta dei 200 metri maschili incoronerà un nuovo re della velocità alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo lo storico trionfo italiano di Marcell Jacobs. Per il canadese Andre De Grasse i 100 sono stati un’occasione persa e il bronzo non può accontentare, con il 19.73 in semifinale eloquente delle ambizioni del velocista di Toronto. Non mancherà però la concorrenza, nella stessa batteria di De Grasse Kenny Bednarek, statunitense, è stato 10 centesimi più lento ma rallentando vistosamente nel finale e la potenza del classe ’98 dell’Oklahoma ha impressionato tutti. Con loro, gli altri due americani Noah Lyles e Erriyon Knighton possono essere considerati i favoriti di questi 200 metri, con la possibilità per gli Usa di sognare un podio tutto a stelle e strisce se De Grasse dovesse steccare. La corsa per le medaglie vede in pole position questi quattro atleti, al momento staccati nei pronostici il liberiano Joseph Fahnbulleh, Jereem Richards di Trinidad & Tobago, l’altro canadese Aaron Brown e il giamaicano Rasheed Dwyer.



