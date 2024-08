DIRETTA ANTONINO PIZZOLATO SOLLEVAMENTO PESI -89 KG STREAMING (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 9 AGOSTO)

Il bronzo di Tokyo prova a farci sognare ancora: potremo seguire la diretta Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi -89 kg maschile dalle ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 9 agosto, dalla South Paris Arena 6 che ospita questo evento alle Olimpiadi Parigi 2024. Sicuramente il classe 1996 di Castelvetrano è una garanzia, con tre ori e un argento europeo in classifica e naturalmente il già citato terzo posto alle scorse Olimpiadi, anche se bisogna specificare che la categoria di Antonino Pizzolato era ai tempi -81 kg e invece adesso è -89 kg, a causa delle modifiche nel programma olimpico.

Diretta Chiara Pellacani/ Finale tuffi trampolino 3 m streaming video Rai (Olimpiadi Parigi 2024, 9 agosto)

Come di consueto in questo sport, la diretta Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi -89 kg maschile sarà subito un evento da medaglia: non ci sono qualificazioni, batterie o turni preliminari di vario genere, sono stati ammessi ai Giochi Olimpici i migliori 12 pesisti della categoria e oggi pomeriggio si contenderanno l’oro e le posizioni sul podio nella gara che comprende l’esercizio di strappo e quello di slancio. Sarà quindi un pomeriggio molto intenso, speriamo davvero di divertirci con la diretta Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi -89 kg maschile.

Diretta live Olimpiadi Parigi 2024/ Italia: Alessio passa il turno, Chamizo no. Fuori le 4x400 (9 agosto)

ANTONINO PIZZOLATO SOLLEVAMENTO PESI -89 KG IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Essendoci un italiano già medagliato olimpico, sicuramente ci sarà spazio in chiaro fra Rai Sport e Rai Due per la diretta tv Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi -89 kg, con il servizio di diretta streaming video offerto invece da sito e app di Rai Sport. Per gli abbonati, l’offerta sarà garantita sui canali di Eurosport e allo streaming integrale di tutti i Giochi Olimpici sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ANTONINO PIZZOLATO SU RAIPLAY

DIRETTA ANTONINO PIZZOLATO SOLLEVAMENTO PESI -89 KG: IL CONTESTO

Cerchiamo quindi di presentare un po’ meglio la diretta Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi -89 kg maschile: abbiamo detto che i concorrenti sono 12 e che l’azzurro è bronzo in carica, ma che sono pure cambiate le categorie di peso. Quasi la metà dei partecipanti è europeo, ma si tratta di una competizione davvero globale, dal momento che sono presenti tutti i continenti. Da notare pure che del podio olimpico di Tokyo nei -81 kg è presente solo Antonino Pizzolato.

Paola Egonu, chi è il fidanzato Leonardo Puliti/ Addio a Katarzyna Skorupa: “I miei la presero malissimo"

Tra i suoi rivali ci sarà anche Keydomar Vallenilla del Venezuela, che invece in Giappone era stato medaglia d’argento nei -96 kg, altra categoria che non esiste più, essendo passati ai 102 kg. Insomma, in questi tre anni molte cose sono cambiate, ma l’Azzurro nella sua nuova categoria ha già ottenuto un oro e un argento europeo e allora sarà più che giusto seguire oggi pomeriggio con la massima attenzione anche la diretta Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi -89 kg maschile.