Diretta/ Argentina Arabia Saudita, streaming video tv: esordio soft (Mondiali)

DIRETTA ARGENTINA ARABIA SAUDITA: SARÀ GOLEADA?

Argentina Arabia Saudita è in diretta dallo stadio Lusail Iconic Stadium di Lusail: si gioca alle ore 11:00 di martedì 22 novembre, ed è la prima giornata del gruppo C ai Mondiali 2022, completato da Messico e Polonia. Un esordio soft per la formazione di Scaloni, tra le principali candidate alla vittoria finale del torneo.

Trainata dal genio di Lionel Messi, l’Argentina cerca conferme dopo le delusioni delle ultime edizioni. Di fronte si troverà una formazione destinata a non recitare un ruolo da protagonista, a meno di clamorose sorprese. Ma sappiamo che le sorprese ai Mondiali non mancano mai, quindi l’Albiceleste dovrà tenere gli occhi aperti.

ARGENTINA ARABIA SAUDITA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Arabia Saudita sarà affidata alla televisione di stato: come noto l’emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i Mondiali 2022, e nello specifico questa partita sarà visibile su Rai Due, disponibile anche in alta definizione. In assenza di un televisore, potrete comunque assistere al match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ARGENTINA ARABIA SAUDITA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ARABIA SAUDITA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Argentina Arabia Saudita. Partiamo dall’Albiceleste, Scaloni punta sul classico 4-3-3: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Rodriguez, Paredes, De Paul; Messi, L. Martinez, Di Maria. L’unico dubbio riguarda la metà campo, dove il talentino del Brighton Mac Allister insidia De Paul. Passiamo adesso all’Arabia Saudita, schierata da Renard con il 4-2-3-1: Al-Owais; Al-Ghannam, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Al-Faraj, Kanno; Bahebri, Al-Najei, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Argentina nettamente favorita sull'Arabia Saudita secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire l'1-X-2 grazie all'agenzia Eurobet: la vittoria dell'Argentina è a 1,17, il pareggio è a 7,00, mentre la vittoria dell'Arabia Saudita paga 19,00 volte la posta. Secondo gli esperti ci saranno parecchi gol: Over 2,5 a 1,62 e Under 2,5 a 2,20. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 2,75 e 1,40.











