Diretta/ Argentina Francia streaming video tv: chi vincerà la finale? (Qatar 2022)

DIRETTA FINALE ARGENTINA FRANCIA: SUPER SFIDA!

Argentina Francia, in diretta sabato 17 dicembre 2022 alle ore 16.00 presso il Lusail Iconic Stadium sarà una sfida valevole come finalissima dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Si assegna il trofeo, ventiduesima edizione della più importante manifestazione calcistica. Entrambe le finaliste sono a caccia della loro terza coppa, l’Argentina è stata campione del Mondo nel 1978 e nel 1986, la Francia nel 1998 e nel 2018, ultima edizione e in caso di vittoria otterrebbero una doppietta riuscita solo all’Italia nel 1934 e nel 1938 e al Brasile nel 1958 e nel 1962.

Appuntamento con la storia anche per il CT francese Didier Deschamps, che sarebbe il primo a vincere il Mondiale per due volte di fila da allenatore dopo Vittorio Pozzo nella sopra citata doppietta italiana. Ma non bisogna anche dimenticare quanto importante sarà l’appuntamento per Leo Messi, che aggiungendo il Mondiale al suo palmarès salirebbe in un Olimpo ristrettissimo nella storia del calcio. Parlando di precedenti, in Coppa del Mondo le due squadre si sono affrontate tre volte in precedenza. Nella fase a gironi delle edizioni del 1930 e del 1978 vinse l’Argentina, 1-0 e 2-1 i risultati. Ma nel 2018 fu il 4-3 all’Albiceleste negli ottavi di finale a spianare la strada alla Francia verso il suo secondo titolo iridato.

ARGENTINA FRANCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE MONDIALI 2022

La diretta tv di Argentina Francia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Argentina Francia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE ARGENTINA FRANCIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA FRANCIA

Le probabili formazioni della diretta Argentina Francia, match che andrà in scena al Lusail Iconic Stadium, finalissima della Coppa del Mondo 2022. Per l’Argentina, Lionel Scaloni schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. Risponderà la Francia allenata da Didier Deschamps con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DELLA FINALE MONDIALI QATAR 2022

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Argentina Francia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Argentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Francia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











